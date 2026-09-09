Prrenjasi kundër bashkimit me Librazhdin, banorët kundërshtojnë reformën territoriale

Këshilli Bashkiak i Prrenjasit ka nisur zyrtarisht turin e konsultimeve publike me qytetarët në kuadër të Reformës së re Administrative Territoriale, proces që parashikon zhvillimin e gjashtë dëgjesave publike në të gjithë territorin e bashkisë. Dëgjesa e parë u zhvillua në Njësinë Administrative Qukës, ku banorët shprehën një qëndrim të unifikuar kundër propozimit për bashkimin e mundshëm të Bashkisë Prrenjas me Bashkinë Librazhd. Gjatë diskutimeve, qytetarët paraqitën argumente të natyrës ekonomike, gjeografike dhe administrative, duke kundërshtuar një zgjerim të mëtejshëm territorial të njësisë së tyre vendore. Sipas banorëve, një bashkim i tillë do të sillte pasoja në ofrimin e shërbimeve publike, pasi distancat më të mëdha nga qendra administrative do ta vështirësonin aksesin e qytetarëve në institucionet vendore. Ata ngritën gjithashtu shqetësimin për rritjen e kostove dhe vështirësive logjistike për marrjen e dokumenteve dhe shërbimeve bazë.
Një tjetër argument i përsëritur gjatë dëgjesës ishte ruajtja e identitetit dhe përfaqësimit lokal. Banorët theksuan se një riorganizim territorial duhet të marrë në konsideratë specifikat e komuniteteve dhe nevojën për një administratë sa më pranë qytetarëve. Përveç kundërshtimit ndaj bashkimit të mundshëm me Librazhdin, gjatë takimit u shfaqën edhe kritika të forta për mënyrën se si po zhvillohet procesi i konsultimit. Disa prej banorëve e cilësuan dëgjesën si një “fasadë” dhe “farsë të radhës”, duke argumentuar se Komisioni i Posaçëm Parlamentar duhet të kishte zhvilluar konsultime me komunitetet në terren përpara hartimit të drafteve apo propozimeve për ndryshimin e hartës administrative. Në qendër të diskutimeve ishte edhe roli i deputetëve që përfaqësojnë zonën në Kuvendin e Shqipërisë. Banorët kërkuan prej tyre një qëndrim të qartë mbi këtë çështje dhe që vullneti i shprehur nga komuniteti të përfaqësohet edhe në procesin parlamentar.
Sipas tyre, deputetët e zonës duhet të marrin në konsideratë kundërshtimin e qytetarëve dhe, në rast se propozimi për bashkimin e bashkive shkon për votim në Kuvend, të votojnë kundër tij. Në mbyllje të dëgjesës, banorët e Qukësit kërkuan që të gjitha argumentet dhe qëndrimet e shprehura gjatë takimit të pasqyrohen në mënyrë të plotë në procesverbalin zyrtar dhe t’u përcillen institucioneve përgjegjëse. Ata insistuan që konsultimi publik të mos mbetet thjesht një procedurë formale, por që zëri i komunitetit të merret realisht në konsideratë gjatë vendimmarrjes përfundimtare mbi Reformën Administrative Territoriale. Procesi i konsultimeve do të vijojë edhe në njësitë e tjera administrative të Bashkisë Prrenjas, ndërsa qëndrimi i banorëve të Qukësit shënon reagimin e parë publik në këtë seri dëgjesash ndaj propozimit për një riorganizim të mundshëm territorial.