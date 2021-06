Maturantët këtë të premte do të zhvillojnë provimin e tretë të Maturës Shtetërore atë të lëndës së Matematikës. 34 mijë maturantë do të nisin në orën 10:00 provimin e tretë në radhë i cili do të zgjasë deri në orën 12.30. Edhe këtë vit maturantët do të zbatojnë rregullat anti-COVID, kjo për shkak të situatës pandemike në të cilën ndodhemi, ku në një klasë nuk do të ketë më shumë se 10-15 maturantë.

Në kuadër të masave anti-COVID, nëse një prej maturantëve rezulton pozitiv me COVID-19, nuk mund ta bëjë provimin ditën e sotme, por i jepet mundësia ta zhvillojë në sezonin e vjeshtës. Në mënyrë kategorike është i ndaluar përdorimi i telefonit gjatë zhvillimit të provimit dhe nëse identifikohet e kundërta, maturanti duhet të mbajë përgjegjësinë e veprimeve të veta.

Testi në total ka 60 pikë dhe pragu i kalueshmërisë është 25% (15 pikë). Ndërkohë provimi i fundit është ai i lëndëve me zgjedhje që do të zhvillohet me 15 qershor.