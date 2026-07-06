Protestuesja: Dhuna i intereson Ramës dhe Berishës

Në protestën e 37-të qytetare kundër qeverisë Rama, një protestuese u shpreh se protesta duhet të ruajë paqen, pasi nga dhuna përfiton vetëm Rama dhe Berisha.
Sipas saj, protesta ka misionin historik të fundit të tranzicionit oligarkik dhe mafioz.
Protestuesja: Ta ruajmë të paqtë protestën jo të dhunshme. Dhuna i intereson Ramës dhe Berishës. Nëse rrëshqasim në dhunë dështon misioni historik i kësaj proteste, largimi i establishmentit fundi i tranzicionit. Ky tranzicion është diktaturë oligarkike, e ngritur në nivelin e mafies ndërkombëtare dhe koka e mafies është qeveria. Një nga pasuritë që solli kjo protestë është aplikimi i demokracisë pjesëmarrëse drejtpërdrejtë nga ne populli. Rrëzimi i Ramës është detyrë e protestës. Jo e institucioneve. Pasi protesta të realizojë rrëzimin e Ramës atëherë të ngrihen institucionet. Kjo është vlera që solli protesta, demokracinë e drejtpërdrejtë. Një nga vlerat e protestës është legjitimi i aktivistëve. Aktivistët na përfaqësojnë. E tëra përmbajtje. Diktaturat nuk përhapen në thellësi kanë vetëm sipërfaqe. Thellësinë e kemi ne populli. Ringritja e Shqipërisë është Shqipëria e re. Fjala më e bukur e kësaj epoke, është normaliteti. Normalitet nuk duam asgjë, normalitet.