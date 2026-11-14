Protestuesit tentojnë të thyejnë derën e Kryesisë së Kuvendit

Protesta e sotme në Tiranë është mbyllur pas disa orësh marshimi dhe tensionesh në zona të ndryshme të kryeqytetit.
Një nga episodet e fundit u regjistrua pranë Kryesisë së Kuvendit, ku disa të rinj, një pjesë e tyre të maskuar, goditën me një shufër hekuri derën e institucionit, duke tentuar ta hapnin. Më herët, në të njëjtën zonë, disa protestues kishin hedhur gurë drejt godinës, çka solli ndërhyrjen e policisë dhe shoqërimin e disa personave.
Tubimi nisi gjatë pasdites përpara Ministrisë së Arsimit, përpara se protestuesit të marshonin në disa prej akseve kryesore të Tiranës dhe të riktheheshin më pas pranë Kryeministrisë dhe institucioneve në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Gjatë gjithë protestës u dëgjuan thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, por edhe slogane kundër klasës politike. Pas episodeve të tensionit pranë Kryesisë së Kuvendit, protestuesit janë shpërndarë dhe tubimi i sotëm është mbyllur.