Protestuesit “shënjestrojnë” me vezë automjetet e Çuçit dhe Kumbaros

Seanca plenare e ditës së sotme është shoqëruar me tensione të larta përpara godinës së Kuvendit të Shqipërisë, ku qytetarët janë mbledhur për të protestuar kundër klasës politike.
Në momentin e hyrjes së tyre brenda perimetrit të institucionit, automjetet e ministrit Bledi Çuçi dhe ministres Mirela Kumbaro janë bërë objekt i protestuesve. Këta të fundit kanë qëlluar drejt makinave zyrtare me vezë, duke shprehur në këtë mënyrë revoltën e tyre ndaj përfaqësuesve të qeverisë.
Në vezët e hedhura drejt makinave, protestuesit kishin shkruar emrat e ligjvënësve dhe të kryeministrit Edi Rama, duke e kthyer këtë gjest në një simbolikë të pakënaqësisë së tyre.