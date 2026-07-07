Protestuesit anti-NATO përleshen me policinë para samitit në Ankara (VIDEO)

Protestues anti-NATO dhe forcat e policisë janë përplasur në rrugët e Ankarasë, ndërsa liderët e vendeve anëtare të Aleancës nisën mbërritjen në kryeqytetin turk për samitin e NATO-s.
Policia ndërhyri për të shpërndarë protestuesit, duke përdorur gaz lotsjellës gjatë një tubimi të organizuar nga grupe kundër pranisë së NATO-s në Turqi. Sipas organizatorëve, më shumë se 100 persona u ndaluan gjatë protestës në sheshin qendror Kizilay të Ankarasë.
Autoritetet turke kanë forcuar ndjeshëm masat e sigurisë përpara samitit, duke ndaluar protestat dhe tubimet publike, duke vendosur barriera në zona të rëndësishme të qytetit dhe duke kufizuar qarkullimin në disa akse kryesore.
Samiti i NATO-s që zhvillohet në Ankara mbledh liderët e 32 vendeve anëtare të Aleancës. Masat e rrepta të sigurisë kanë shkaktuar debate edhe për lirinë e protestës dhe të shprehjes në Turqi, ndërsa organizata të të drejtave të njeriut kanë kritikuar kufizimet ndaj tubimeve publike.