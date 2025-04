Protestë para Ministrisë së Drejtësisë, konflikti i pronarëve lë banorët pa shtëpi

Disa qytetarë kanë nisur një protestë ditën e sotme në Ministrinë e Drejtësisë, për shkak se nuk po marrin dot banesat e tyre nga ‘Star Construction’. Banorët kanë kërkuar zgjidhje nga institiucionet shtetërore përgjegjëse në vend, për shkak se edhe pse kanë paguar për apartamentet e tyre, nuk kanë marrë asnjë hyrje deri më tani.

“Si fillim dua të shpreh revoltën dhe shuarjen e shpresës, ku në vendin tonë të gjithë thonë se do luftojnë për të mirën e njerëzve, ndërkohë që ne, 106 familje, jemi në kushtet e një mungese përkrahjeje si nga drejtësia ashtu edhe nga shteti. Konflikti ynë ka nisur që në 2019, kur përfundoi leja e parë e ndërtimit. Albert Allmuca, administrator i Star Construction, nuk i lejon banorët të futen në banesa si pasojë e konfliktit financiar që ka me bashkë-investitorin Sinollanaj. Për këto konflikte financiare ata janë në procese gjyqësore. Sot në 2025, leja e dytë e ndërtimit ka përfunduar në 2022, dhe nga ai moment ai nuk ka asnjë dokument ligjor nga gjykata apo Prokuroria që thotë se kontratat tona janë të paligjshme, dhe ai bëhet qartazi një pengesë. Ne kemi blerë hyrjet nga Sinollanaj, sepse po ti blinim nga Star Con do të ishim brenda. Albert Allmuca pretendohet se Sinollanaj duhet të japë pagesat dhe atëherë do të na lejojë të futemi. Prokuroria ka qenë në brendësi dhe ka në dorë kontratat dhe pagesat tona, dhe në asnjë moment nuk ka dalë me një pretendim që kontratat tona nuk janë të vlefshme ose që janë blerë dhe paguar me para të pista,” tha qytetarja.

Qytetarët kanë ndjekur çdo rrugë ligjore dhe deri më tani nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje as nga institucionet, dhe sot kanë zgjedhur të protestojnë para Ministrisë së Drejtësisë.

“Tani takimi ishte për çështjen e ushtrisë. Unë i shpreha hallin tim, për këtë erdha nga Gjermania. I shpreha hallin tim, sepse jemi 8 pjesëtarë të familjes që rrim peng i kësaj maskarade. Unë i kam premtuar që do kthehem nga Gjermania. Çështja u mor seriozisht nga kryeministri, më la kontaktin e një këshilltari të tij, më kontaktoi ai dhe shefi i komisaratit numër 2. Mora letrat ca kisha dhe shkova aty në zyrë. Por aty kuptova që ata ishin të pafuqishëm përballë Albert Allmuçës”, tha banori.

“Ne nuk ka pret asnjë instituicion. Këtu po bëjnë ping-pong të gjithë. Edhe këtu ku foli Kryeministri, që tha shkoni te Ministri edhe këtu thanë shkoni në kryeministri. Dhe ne do presim pak këtu, nëse nuk na presin ne do shkojmë në kryeministri. Ne kemi mbetur në dyer gjykatave dhe prokurorisë, policisë, nuk di ti numërojë më. Sa protesta kemi bërë e sa na kanë përcjellur,” tha një banor tjetër.

Rreth 100 familje kanë blerë hyrje në një kompleks Star Construction, me ndërtues Sino Llanaj dhe Albert Allmuca, por si pasojë e konflikteve që investitori dhe ndërtuesi kanë pasur mes njëri-tjetrit, tashmë janë qytetarët që po vuajnë pasojat. Prej 10 vitesh ata e kanë të pamundur të futen në shtëpitë e tyre pikërisht për shkak të këtyre konflikteve.