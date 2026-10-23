Protestat, pas pedagogëve edhe mjekët në mbështetje të protestës së studentëve

Studentët e mjekësisë kanë nisur marshimin drejt Kryeministrisë në mbështetje të protestës që vijon prej më shumë se një javë kundër Edi Ramës.Të rinjtë, teksa marshojnë, iu bëjnë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen revoltës së tyre, dhe të kërkojnë largimin e kryeministrit.

“Bashkohuni me ne”, “Studentët e bashkuar kanë për të fituar” janë thirrjet e të rinjve së bashku, ndërsa ecin nëpër rrugët e Tiranës. Kujtojmë që të rinjtë kërkojnë dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit, dhe kanë refuzuar thirrjet e tij për dialog.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top