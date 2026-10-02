Protestat kundër qeverisë/ Rama ironizon demokratët amerikanë: Mos na përdorni për tu hakmarrë ndaj Trumpit

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar demokratët amerikanë për protestat e vazhdueshme kundër projektit të resortit luksoz të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e Presidentit amerikan Donald Trump. Në një intervistë përPolitico, Rama tha se vëmendja ndërkombëtare ndaj protestave në Shqipëri lidhet me emrin e Donald Trump.
Nga ana tjetër, Rama ka mbrojtur projektin dhe ka argumentuar se bëhet fjalë për dy zhvillime të ndryshme, njëri në ishullin e Sazanit, pronë publike dhe tjetri në një zonë private. Media e huaj shkruan se qytetarët kanë ngritur shqetësime për ndikimin mjedisor, transparencën dhe mungesën e konsultimit publik. Protestat kanë tërhequr vëmendje edhe jashtë Shqipërisë, ndërsa çështja është bërë pjesë e debatit në institucionet europiane.
Më tej, Politico përmed edhe protestën e fundit, e cila u zhvillua para zyrës së tij me rastin e vizitës së Presidentes së Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen. Gjatë takimit me këtë të fundit, kryeministri siguroi se qeveria e tij do të vërë në qendër të vëmendjes procesin duke siguruar transparencë të plotë në lidhje me të gjitha dokumentet që lidhen me këtë projekt të diskutuar gjerësisht.
Artikulli i plotë nga Politico:
Kryeministri shqiptar Edi Rama u hodh në një sulm të ashpër ndaj demokratëve amerikanë lidhur me protestat e vazhdueshme të “ Revolucionit Flamingo ” kundër një resorti luksoz të planifikuar të mbështetur nga Jared Kushner, dhëndri i Presidentit Donald Trump.
Ajo që filloi si protesta kundër projektit është evoluar në protesta më të gjera antiqeveritare dhe tani po hyn në ditën e 124-t radhazi, duke tërhequr vëmendjen e gjerë të medias ndërkombëtare. Rama ia atribuoi këtë vëmendje “hijes së gjatë të Donald Trump”, në një intervistë me ëELT, e cila, ashtu si Ai shtoi: “Ua thashë miqve të mi demokratë në Amerikë: Nëse nuk mund ta mposhtni Trumpin në Amerikë, mos ejani në Shqipëri për t’u hakmarrë. Kjo nuk është e drejtë.”
Kushner është i lidhur me një projekt multi-miliardë dollarësh për të zhvilluar një vendpushim luksoz në ishullin e pabanuar të Sazanit në jug të Shqipërisë dhe një rrip bregdetar ngjitur pranë një zone të mbrojtur të banuar nga flamingo, pelikanë dhe kafshë të egra të larmishme të ligatinave. Planet shkaktuan protesta kombëtare dhe ndërkombëtare në fund të majit, me tubime që vazhdonin çdo natë jashtë zyrës së Ramës në Tiranë. Protestat tërhoqën vëmendje të gjerë, me një rezolutë në Parlamentin Evropian, dhe përfshirjen e markës ndërkombëtare të veshjeve Patagonia, si dhe këngëtares pop me origjinë nga Kosova, Dua Lipa.
Rama tha se planet përfshijnë dy projekte: Një në ishullin e Sazanit në pronësi publike, një ish-bazë ushtarake sovjetike, me vetëm 8% për t’u zhvilluar, dhe një tjetër në një gadishull në pronësi private. Protestuesit kundërshtojnë projektin për shqetësime mjedisore dhe mungesë konsultimi publik. Ndërkohë, Zyra e Prokurorit të Posaçëm për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin, SPAK, e mbështetur nga BE dhe SHBA, po heton nëse një biznesmen shqiptar ka falsifikuar dokumentet e pronësisë në lidhje me tokën private.
Ish-pronari ka mohuar çdo shkelje. Një zëdhënës i investitorëve të projektit, përfshirë Kushnerin, nuk iu përgjigj një kërkese për koment deri në kohën e publikimit. Duke kundërshtuar sloganet e protestës si “Shqipëria nuk është në shitje” dhe “Shqipëria për shqiptarët”, Rama tha: “Nëse do të sillnit kapital të huaj në Gjermani, a do të thoshit atëherë se Gjermania po shitej?”
“Unë përfaqësoj interesat e vendit tim dhe do të vazhdoj ta bëj këtë”, shtoi ai. Ai tha gjithashtu se negociatat mbi projektin ishin ende në vazhdim dhe se ata do të vlerësonin ndikimin e tij në mjedis. Në një konferencë për shtyp në Tiranë të mërkurën me Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Rama siguroi se qeveria e tij do të “vërë në qendër të vëmendjes procesin duke siguruar transparencë të plotë në lidhje me të gjitha dokumentet që lidhen me këtë projekt të diskutuar gjerësisht”. Ndërsa Rama takohej me kreun e Komisionit të BE-së, disa qindra njerëz protestuan jashtë zyrës së tij me pankarta që shkruanin “Jo BE me Ramën”.