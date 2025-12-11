Protestat e fermerëve në Greqi, bllokohet sërish aksi rrugor Kakavijë–Janinë

Fermerët në Greqi ka vijuar sërish protestat deri në plotësimin e plotë të kërkesave të tyre. Si pasojë e protestave, aksi rrugor Kakavijë–Janinë, në kryqëzimin e fshatit Kallpaq, do të jetë i bllokuar, ga ora 14:00 deri në orën 17:00 (me orën greke).
“Policia Kufitare Kakavijë, nëpërmjet qendrës së përbashkët të shkëmbimit të informacionit Kakavijë, është njoftuar nga Policia Kufitare Greke se ditën e sotme, nga ora 14:00 deri në orën 17:00 (me orën greke), aksi rrugor Kakavijë–Janinë, në kryqëzimin e fshatit Kallpaq, do të jetë i bllokuar për shkak të protestës që do të zhvillojnë fermerët”, thuhet në njoftim.
Do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore.