Protestat/ Deputetja që u largua nga PS, Marjana Koçeku përballë Amanpour në CNN

Deputetja e pavarur e Kuvendit të Shqipërisë, Marjana Koçeku, ishte e ftuar në CNN International, në një intervistë me Christiane Amanpour, një prej figurave më të njohura dhe më me ndikim të gazetarisë ndërkombëtare, dhe Catherine Bennhold, gazetare e prestigjiozes The New York Times.
Intervista, e zhvilluar në kuadër të programit të njohur ndërkombëtar të Amanpour, trajtoi valën e protestave studentore dhe të të rinjve, duke i kushtuar vëmendje edhe zhvillimeve të fundit në Shqipëri.
Koçeku solli në vëmendjen e publikut ndërkombëtar protestat që po zhvillohen në vend, kërkesat e të rinjve dhe domosdoshmërinë që institucionet shqiptare t’u përgjigjen me seriozitet shqetësimeve të tyre.
Deputetja e pavarur, e cila u largua nga Partia Socialiste gjatë verës së këtij viti për t’iu bashkuar protestave qytetare, shpjegoi edhe arsyet e vendimit të saj politik, duke theksuar se mbështetja për protestuesit buron nga bindja se përmes këtij angazhimi mund të kontribuojë në mënyrë më të ndershme dhe më të drejtpërdrejtë.
Koçeku mbrojti legjitimitetin e kërkesave të protestuesve dhe theksoi se ato meritojnë vëmendjen e plotë të qeverisë, si dhe llogaridhënie institucionale.
Pjesëmarrja e Marjana Koçekut në një intervistë të drejtuar nga Christiane Amanpour në CNN International përbën një moment të rëndësishëm të pasqyrimit ndërkombëtar të zhvillimeve në Shqipëri, duke sjellë qëndrimet e një deputeteje të pavarur shqiptare dhe zërin e protestave të të rinjve përpara një audience globale.