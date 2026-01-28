Protesta unike e kamionistëve që po rrezikon të paralizojë Malin e Zi

Mali i Zi rrezikon të përballet me mungesa karburanti për shkak të protestave në të gjithë rajonin dhe bllokadës së portit të Barit në Adriatik nga shoferët e kamionëve për shkak të rregullave kufizuese të hyrjes në BE, të cilat i kanë lënë ata përballë dëbimit për tejkalimin e kufizimeve të vizitave në zonën Shengen.

Porti i Tivarit është pika më e madhe hyrëse për importet e karburantit nga jashtë në Mal të Zi, i cili nuk ka kapacitet të vetin për rafinim nafte. Ai gjithashtu strehon depot më të mëdha të karburantit në vend.

Bllokadat e pikave kufitare në Serbi, Bosnjë, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut që filluan të hënën kanë ndaluar transportin përgjatë një korridori rrugor kritik që lidh BE-në me Turqinë dhe Lindjen e Mesme.

Në një deklaratë të martën vonë, Ministria e Energjisë e Malit të Zi tha se u kërkoi kompanive të naftës informacion mbi rezervat dhe periudhën e parashikuar gjatë së cilës mund të mirëmbaheshin furnizimet e rregullta me karburant.

Sipas raportimeve nga mediat vendase, furnizimet aktuale janë reduktuar në mënyrë efektive në karburantin e disponueshëm në stacionet e benzinës, gjë që do të lejonte që tregu të operonte vetëm për disa ditë të tjera.

Ministria gjithashtu u bëri thirrje njerëzve të shmangin blerjen e sasive të tepërta të karburantit në stacionet e benzinës.

Shoferët e kamionëve kërkojnë një zgjatje të qëndrimit të lejuar në zonën e udhëtimit pa pagesë të Shengenit, duke thënë se me vëllimet e mëdha të mallrave që transportojnë, ata e arrijnë shpejt limitin e vizitave.

