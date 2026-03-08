Protesta te Kryeministria, procedohet sërish Adriatik Lapaj

Policia e Tiranë ka nisur procedimin penal ndaj Adriatik Lapajt dhe dy aktivistëve të tjerë, të cilët prej disa muajsh protestojnë përpara Kryeministrisë.

Sipas njoftimit zyrtar të policisë, Lapaj akuzohet për tre vepra penale:
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1:

-referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit A. L., E. H. dhe A. B., për veprat penale “Pushtimi i tokës”, “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme” dhe “Prishja e qetësisë publike””, sqaron policia.

