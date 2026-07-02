Protesta/ Shkon në 8 numri i të arrestuarve, 12 ende me statusin e të shoqëruarit

Shkon në 8 numri i personave të arrestuar për shkak të tensioneve të ndodhura paraditen e sotme në protestën para Kuvendit.

Gazetarja Xhensila Kodra raporton se në komisariatin nr.4 në kryeqytet ndodhen katër të arrestuar, mes tyre edhe aktivisti Gent Progni, ndërsa katër të arrestuarit e tjerë janë në komisariatin nr. 1.

Personat e arrestuar që po mbahen në komisariatin nr.4 janë identifikuar si: Besard Kajmi, Aristotel Elezaj, Gentjan Progni, Durim Bami.

Ndërkohë 12 persona të tjerë të cilët ndodhen në komisariatin nr.3 janë me statusin e personave të shoqëruar.

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