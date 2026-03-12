Protesta/ Policia rrethon Parlamentin, autoboti me ujë në gatishmëri

Policia ka rrethuar parlamentin 2 ore përpara nisjes së protestës së lajmëruar nga PD në orën 10:00 kur hapet edhe seanca në Kuvend me rend dite kërkesa e SPAK për imunitetin e Ballukut. Gjithashtu, një autobot me ujë është vendosur në oborrin e parlamentitThank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Për shkak të protestës, policia ka njoftuar se lëvizja do të jetë e kufizuar nga ora 06:00 deri në përfundim të tubimit në rrugën “George W. Bush”.
Në varësi të zhvillimit të tubimit, mund të ketë kufizime të qarkullimit të automjeteve edhe në akse të tjera rrugore. Në rast bllokimi, për të ndihmuar qytetarët që do të qarkullojnë në këto akse, Policia e Tiranës ka marrë masa për devijimin e qarkullimit të automjeteve në rrugë alternative.
Policia e Tiranës ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për kufizimin e lëvizjes me automjete, si dhe apeloi që të distancohen në rast se gjenden përballë veprimeve të kundërligjshme që cenojnë rendin dhe sigurinë publike.