Protesta për Gjuhën Shqipe në Shkup – Zëri i Studentëve që Nuk Mund të Heshtet Flamur Buçpapaj

Në rrugët e Shkupit, atje ku historia dhe identiteti përplasen çdo ditë me realitetin politik, studentët shqiptarë kanë zgjedhur të mos heshtin më. Protesta e tyre për mbrojtjen dhe avancimin e gjuhës shqipe nuk është thjesht një reagim spontan; ajo është një thirrje e thellë për dinjitet, barazi dhe respekt institucional.
Gjuha shqipe në Shkup nuk është vetëm një mjet komunikimi – ajo është identitet, është histori, është një pjesë e pandashme e qenies së shqiptarëve që jetojnë aty. Megjithatë, përkundër kornizave ligjore që e njohin atë si gjuhë zyrtare në përdorim, realiteti shpesh tregon një tjetër fytyrë: neglizhencë, zbatim selektiv dhe në disa raste edhe përjashtim të heshtur.
Studentët, si zëri më i pastër dhe më i pakompromis i një shoqërie, kanë dalë në protestë për të kërkuar atë që duhet të ishte e garantuar: përdorim të plotë dhe të barabartë të gjuhës shqipe në institucione, universitete dhe në jetën publike. Kjo nuk është një kërkesë politike, por një e drejtë themelore.
Në thelb të kësaj proteste qëndron një pyetje e madhe: si mund të ndërtohet një shtet demokratik kur një pjesë e qytetarëve ndihen të nëpërkëmbur në identitetin e tyre më bazik – gjuhën? Heshtja institucionale ndaj këtyre kërkesave vetëm sa thellon ndarjet dhe krijon një hendek të rrezikshëm midis qytetarëve dhe shtetit.
Studentët nuk kërkojnë privilegje. Ata kërkojnë barazi. Ata kërkojnë që diploma e tyre të ketë të njëjtën peshë, që fjala e tyre të ketë të njëjtin respekt, që gjuha e tyre të mos trajtohet si e dorës së dytë. Në këtë kuptim, protesta e tyre është një akt qytetar, një akt i ndërgjegjes kolektive.
Historia ka treguar se ndryshimet më të mëdha kanë ardhur pikërisht nga rinia. Dhe sot, në Shkup, studentët shqiptarë po shkruajnë një kapitull të ri të kësaj historie. Ata po rikujtojnë se të drejtat nuk dhurohen – ato fitohen, mbrohen dhe kërkohen me këmbëngulje.
Ky është një moment reflektimi jo vetëm për institucionet, por për gjithë shoqërinë. Sepse kur një gjuhë injorohet, nuk humbet vetëm një komunitet – humbet vetë demokracia.
Zëri i studentëve nuk duhet të shuhet. Ai duhet të dëgjohet. Dhe mbi të gjitha, duhet të respektohet.
Protesta për Gjuhën Shqipe në Shkup – Zëri i Studentëve që Nuk Mund të Heshtet Flamur Buçpapaj
