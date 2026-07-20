Protesta para Parlamentit/ Policia zhvendos protestuesit

Forcat e Policisë kanë ndërhyrë paraditen e sotme për të zhvendosur grupin e protestuesve që ishin grumbulluar para godinës së Kuvendit. Pavarësisht temperaturave të larta, qytetarët nuk janë tërhequr, duke vijuar rezistencën e tyre që ka hyrë tashmë në ditën e 51-të.

Zhvendosja e protestuesve vjen pak kohë përpara seancës plenare, e cila është parashikuar të nisë rreth orës 12:00 dhe shënon seancën e fundit të këtij sesioni parlamentar.

Përveç tubimit para Parlamentit, axhenda e protestuesve është e ngjeshur, pasditen e sotme, ata pritet të mblidhen sërish për protestën e përditshme para godinës së Kryeministrisë.

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