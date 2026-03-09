Protesta para Kryeministrisë/ Sërish telashe për Adriatik Lapajn, procedohet

Pas protestës së mbrëmshme para Kryeministrisë, policia ka proceduar penalisht kreun e Lëvizjes “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj.

-referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit A. L., E. H. dhe A. B., për veprat penale “Pushtimi i tokës”, “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme” dhe “Prishja e qetësisë publike”, si dhe për shtetasin M. P., pasi nuk i është bindur urdhrave të punonjësve të Policisë në detyrë”, sqaron policia.

