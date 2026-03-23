Protesta në mediat e huaja: Shqiptarët kundër korrupsionit të Ramës

Mediat ndërkombëtare i kanë bërë jehonë protestës së thirrur nga Partia Demokratike. Agjencia e lajmeve, Reuters shkruan se policia në Tiranë përdori autobotet me ujë dhe gaz lotsjellës gjatë përplasjeve të së dielës me protestues të opozitës që kërkonin dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, pas akuzave për korrupsion në kabinetin e tij.
Reuter thekson se Partitë e opozitës janë zotuar të vazhdojnë fushatën e tyre kundër asaj që e quajnë korrupsion qeveritar. Reuters shkruan gjithashtu se grupet e opozitës që nuk tregojnë shenja tërheqjeje dhe qeverinë që refuzon thirrjet për dorëheqjen e saj, Shqipëria duket se po shkon drejt një periudhe tensioni të vazhdueshëm politik.
Edhe gjiganti mediatik i Azisë, Al Jazeera i ka bërë jehonë protestës së opozitës në Tiranë. Në një video të postuar në rrjetin social, Facebook, Al Jazeera shkruan se protestuesit në Shqipëri kërkuan dorëheqjen e qeverisë pas akuzave për korrupsion.
Shkruan Al Jazeera:
Protestuesit në Shqipëri hodhën bomba molotov dhe fishekzjarrë drejt zyrës së kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar që qeveria të japë dorëheqjen pas akuzave për korrupsion kundër zëvendëskryeministrit.