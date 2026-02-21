Protesta e opozitës, shkon në 46 numri i të arrestuarve

46 persona janë arrestuar nga policia për aktet e dhunshme të kryera gjatë ditës së djeshme në protestën e opozitës para Kryeministrisë dhe Parlamentit.

Përplasjet mes policisë dhe protestuesve nisën menjëherë pas mbylljes së fjalimit të kreut të PD-së, Sali Berisha, kur mbështetësit filluat të hidhnin fishekzjarrë dhe molotovë drejt Kryeministrisë.

Ato vijuan edhe para Kuvendit, aty ku protestuesit u zhvendosën pas përfundimit të tubimit në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’.

Opozita ka thënë se ndalimet janë të paligjshme.

