Protesta e opozitës, ambasada e SHBA del me njoftimin e zakonshëm

Ambasada Amerikane ka shpërndarë paralajmërimin për protestën që do të mbahet nesër nga PD para parlamentit kur në seancë do votohet për heqjen ose jo të imunitetit dhe për lejen që SPAK kërkon për arrestin e Belinda Ballukut
NJOFTIMI
Subjekti: Alarm Demonstrimi
Vendndodhja: Në të gjithë Tiranën; Rruga George W. Bush, përballë Parlamentit
Data/Ora: E enjte, 12 mars, ora 10:00
Ngjarja: Një demonstratë është planifikuar të zhvillohet të enjten, më 12 mars 2026, në orën 10:00 të mëngjesit. Protestuesit planifikojnë të mblidhen në ndërtesën e Parlamentit në Rrugën George W. Bush. Protesta mund të zgjerohet në zonat përreth dhe ndërtesat qeveritare. Pritet prani e shtuar e policisë, mbyllje rrugësh dhe ndërprerje të trafikut në orët para dhe gjatë protestave. Personelit të Ambasadës Amerikane i është këshilluar të shmangë demonstratën. Monitoroni median lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit për informacionet më të fundit.
Ndërkohë që protestat dhe tubimet e mëdha shpesh fillojnë në mënyrë paqësore, situatat mund të ndryshojnë shpejt. Protesta mund të zgjerohet në blloqet dhe ndërtesat qeveritare aty pranë, duke shkaktuar potencialisht ndërprerje të trafikut, devijime dhe mbyllje rrugësh. Udhëzimi ynë i përhershëm është të shmangni zonat e protestave. Nëse jeni në qytet, ju lutemi qëndroni vigjilentë dhe jepini përparësi sigurisë suaj personale. Forconi qëndrimin tuaj të sigurisë duke praktikuar zakonet e mëposhtme:
Veprimet që duhen ndërmarrë:
Qytetarëve amerikanë u këshillohet të shmangin këtë ngjarje
Ji i vetëdijshëm për mjedisin përreth
Kufizoni shpërqendrimet si telefonat ose kufjet në publik
Monitoroni mediat lokale
Gjithmonë keni një plan emergjence ose strategji daljeje
Mbani një profil të ulët