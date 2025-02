Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi po zhvillon një takim në selinë e PD, me Flamur Nokën.

Në fokus të takimit është koalicioni mes dy partive dhe protesta kombëtare më 8 shkurt.

Kujtojmë që Ilir Meta, pak ditë më parë, tha nëpërmjet një komunikimi me audio, në Konventën e Tiranës, se do të ishte më i votuari në qarkun e Tiranës. Kjo lë të kuptohet se kreu i PL-së, do të jetë në listë të hapur.