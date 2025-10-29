Propozimi i Berishës për ndryshimin e Kushtetutës, PS nuk e refuzon

Një ditë pasi kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha hodhi idenë e ndryshimeve kushtetuese për t’i hapur rrugë krijimit të Senatit, vjen reagimi i socialistëve. Kryetari i grupit parlamentar të shumicës, Taulant Balla tha sot në takimin e 20-të të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri- BE se propozimi i Berishës mund të diskutohet në Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore.
“Për sa i përket çështjeve të lidhura me drejtësinë duhet të jetë shumë e qartë maxhorancës qeverisëse të këtij vendi. Në Kuvendin e Shqipërisë vlerësojmë rezultate të arritura nga SPAK, si rezultate të mira dhe ndjekim vazhdimin e punës.
Apeli im është që edhe kolegët e opozitës ta votojnë rezolutën, për të treguar që drejtësia nuk është e mirë, kur ngre akuza ndaj opozitarit, por është e mirë kur ngre akuza ndaj maxhorancës. Mes partisë dhe Shqipërisë, të zgjedhin Shqipërinë. Ka nevojë që të gjitha palët të punojnë për rrugët e Europës.
Lidhur me zgjedhjet në 11 maj, janë vlerësuar nga OSBE OHDIR, si konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, të gjitha ankesat që lidhen me problematikat, duhet të jetë detyra e Kuvendit nëpërmjet Komisioneve, të adresojë që në mënyrë që zgjedhjet vendore të 2027 dhe parlamentare prill-maj 2029, gjithashtu edhe për zgjedhjet e anëtarëve të Parlamentit Europian, përfaqësuesit nga Shqipëria.
Meqë këtu është edhe kryetari i grupit parlamentar të PD-së dhe PL-së, nesër të kemi gati emrat që të vijojë punë dhe të plotësojmë kushtet për reformën zgjedhore.
Kryetari PD ka komentuar rreth reformimit të Kuvendit, sa i përket numrit, madje ka pasur edhe një propozim. Le të diskutohen edhe këto në Komisioni i Posaçëm të Reformës zgjedhore.
Një prej arritjeve më të mëdha të Shqipërisë ishte ata që votuan jashtë vendit”, tha Taulant Balla.