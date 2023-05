Pronësi e dyfishtë RedBird, Milan e Toulouse mund të përjashtohen nga Europa

Me fitoren e qartë në finalen e Kupës së Francës, Toulouse ngriti trofeun e parë në historinë e klubit në një kompeticionin elitar. E megjithatë, klithma e gëzimit për mundësinë unike për të luajtur në Ligën e ardhshme të Evropës mund të mbytet për fajin… e Milan. Klubi francez është në fakt në pronësi të RedBird Capital të Gerry Cardinale, i cili gjithashtu kontrollon shumicën e klubit kuqezi. Milan aktualisht është i katërti në renditje me mundësi konkrete për t’u kualifikuar në Champions League ose Europa League. Rregullorja e UEFA-s (neni 5) është në fakt shumë e qartë. Dy kompani me të njëjtin aksioner nuk mund të marrin pjesë në të njëjtin kompeticion, ose në dy kompeticione “të afërta”.

“Asnjë person fizik apo juridik nuk mund të ketë kontroll apo ndikim mbi më shumë se një klub, që merr pjesë në garat e klubeve të UEFA-s”. Kjo është e shkruar në rregullore dhe penalizon direkt francezët. Edhe nëse Milan do të kualifikohej në Champions League, Toulouse nuk do të mund të merrte pjesë në Europa League. Arsyeja është e thjeshtë, sepse kuqezinjtë mund të ‘zbresin’ aty pas fazës së grupeve. I vetmi “përjashtim” do të ishte nëse dy skuadrat do të luanin një në Champions League dhe një në Ligën e Konferencave. Por nuk do të jetë kështu.

A RREZIKON MILAN?

Rregulloret e UEFA-s përcaktojnë gjithashtu kriteret për të përcaktuar klubin që duhet të heqë dorë nga kupat evropiane nëse ndodh një skenar i këtij lloji. E pothuajse të gjitha (hierarkia e garave evropiane, renditja e kampionatit, Italia e pozicionuar më mirë se Franca në renditjen e UEFA-s), janë në favor të kuqezinjve. Kështu që Europa nuk është në rrezik.

Megjithatë, Toulouse ka ende shpresë sepse ekziston precedenti Red Bull. Në fakt, në vitin 2017 gjiganti austriak bëri ndryshime të rëndësishme administrative, për të lejuar Leipzig dhe Salzburg të merrnin pjesë në garat evropiane. E klubet të dyja luajtën në Champions League 17/18 dhe madje sfiduan njëri-tjetrin në Europa League një vit më pas. Megjithatë, këto ndryshime kërkojnë kohë, prandaj për momentin duket e vështirë të supozohet se zgjidhja do të gjendet me kohë. Gjithnjë nëse RedBird vendos të “dalë” nga Toulouse.