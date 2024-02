Prokurori amerikan fal Biden: “Është i moshuar, ka probleme me kujtesën”

Sipas prokurorit special amerikan Robert Hur, Joe Biden mbajti dhe zbuloi vullnetarisht materiale shumë të klasifikuara kur nuk ishte në detyrë si president, duke përfshirë dokumente mbi politikën ushtarake dhe të jashtme në Afganistan dhe çështje të tjera që prekin sigurinë kombëtare. Ky është përfundimi i raportit të Hur, i cili duke kritikuar trajtimin e dokumenteve nga presidenti amerikan, beson se ai nuk duhet të paditet. Donald Trump kritikoi vendimin duke thënë: “Ky rast ka treguar se sistemi i drejtësisë ka një standard të dyfishtë dhe gjyqet kundër meje janë selektive dhe antikushtetuese”. Biden nga ana e tij u mbrojt: “Kam bashkëpunuar me sistemin e drejtësisë, ndërsa Trump gënjeu dhe nuk bashkëpunoi”.

Akuzat e Trump ndaj Biden

“Rasti i Bidenit është njëqind herë më i ndryshëm dhe më i rëndë se i imi”, sulmoi ish-presidenti Trump. Jason Miller, një këshilltar prej kohësh i ish-presidentit amerikan, vuri gishtin në raportin e publikuar nga prokurori special, duke pretenduar se në Shtetet e Bashkuara ekziston “një sistem i dyfishtë drejtësie”. Një sistem që, nga njëra anë, padit Trump për dokumentet Mar a-lago, ndërsa nga ana tjetër “fali” Biden për dokumente të klasifikuara që ai gjithashtu i kishte mbajtur për vite me radhë, pavarësisht se as nuk ishte president në atë kohë.

Çfarë thotë raporti i prokurorit Hur për Joe Biden

Raporti prej 388 faqesh u publikua të enjten nga prokurori special Roberto Hur dhe pranon se Biden “qëllimisht” përvetësoi dokumente të klasifikuara. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ai përcakton se çështja nuk meriton formulimin e aktakuzave kundër presidentit, i cili përcaktohet në dokument si “një i moshuar me qëllime të mira që vuan nga probleme me kujtesën”. Sipas Miller, megjithatë, raporti i Hur do të ishte në të gjitha aspektet “një rast i ndërhyrjes në zgjedhje”, në një kohë kur Trump, kundërshtari më i mundshëm i Bidenit në zgjedhjet e ardhshme, e gjeti veten kundër 91 kallëzime penale në katër shtete dhe aktakuza federale.

Përgjigja e Biden: “Nuk kam lëshuar kurrë informacion të klasifikuar”

Përgjigja e Joe Biden për sjelljen e tij kur ishte zëvendëspresident nuk vonoi. “Unë kurrë nuk kam lëshuar informacion të klasifikuar. Unë duhet t’i kisha kushtuar më shumë vëmendje mënyrës se si janë trajtuar ato dokumente, edhe nëse nuk kam shkelur ligjin.” Sipas prokurorit special, banuesi i Shtëpisë së Bardhë vazhdoi: “Unë nuk kam kryer asnjë krim me dokumentet e klasifikuara. Jo vetëm që kam bashkëpunuar me drejtësinë, duke dëshmuar pesë orë në dy ditë, 8 dhe 9 tetor, pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit, pra në mes të një krize ndërkombëtare”.

“Kujtesa ime është e mirë, shikoni çfarë kam bërë”

Duke iu përgjigjur një pyetjeje nga Fox në lidhje me çështjen e “memories së dobët”, Biden tha: “Kujtesa ime është e mirë, shikoni çfarë kam bërë që kur jam president.”

Sulmi ndaj prokurorit: “Si guxon ta përmendë djalin tim?”

Joe Biden më pas sulmoi drejtpërdrejt prokurorin special Hur, i cili në raportin e tij mbi dokumentet e klasifikuara vuri në dyshim kujtesën e tij duke pretenduar se nuk e mbante mend datën e vdekjes së djalit të tij Beau. “Si guxon ai?” deklaroi presidenti i tronditur. “Më kujtohet çdo minutë, çdo moment i asaj dite.”