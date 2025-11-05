Progres-raporti i KE për Shqipërinë, Gonzato: Jemi në fazë përfundimtare

Ambasadori i BE, Silvio Gonzato i ka dorëzuar kryeministrit Edi Rama progres raportin për Shqipërinë gjatë një konference të përbashkët për mediat në Kryeministri. Gjatë fjalës së tij, Gonzato u shpreh vendi po hyn në fazë vendimtare. Ai theksoi gjithashtu se Komisoni Europian është gati të mbështesë Shqipërinë për mbylljen e negociatave.

Raporti publikohet në një moment të rëndësishëm. 5 nga 6 grupkapituj janë hapur dhe po punohet për hapejn e kapitullit të fundit, dua të përgëzoj autoritete shqiptare për këtë progres. Është një fazë vendimtare, ku do të testohet vullneti i Shqipërisë. Janë përmbushur 21 masa reformuese, një rezultat i shkëlqyer që beri që KE të ruimbursojë 9.3 mln euro. Siç konfirmoi dhe Von der Leyen kjo është arsyeja pse jemi ketu, KE është gati të mbështesë Shqipërinë për mbylljen e negociatave,” tha Gonzato.

