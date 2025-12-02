Pritjes i erdhi fundi: Zhegrova pritet të startojë sot nga minuta e parë ndaj Udineses

Sulmuesi kosovar Edon Zhegrova, i quajtur shpesh “Diamanti i Kosovës”, pritet të jetë në formacionin startues të skuadrës së tij në ndeshjen e sontme kundër Udineses në kuadër të Kupës së Italisë.
Raportimet nga klubi bëjnë të ditur se trajneri synon t’i japë Zhegrovës minutat e para nga starti, një mundësi ideale për yllin kosovar që të dëshmojë se meriton më shumë hapësirë dhe të bindë Luciano Spallettin se vendi i tij nuk është në stol.
Nëse konfirmohet titullar, Zhegrova do të ketë shansin të tregojë cilësitë e tij dhe të forcojë pozitat për minutazhe më të mëdha në vazhdim të sezonit.