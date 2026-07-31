Pritet tjetër rritje çmimi, karburantet do të shënjohen me tarifë 6.5 euro për 1000 litra

Kompanitë që tregojnë naftë dhe benzinë do të paguajnë tarifë shënjimi 6.5 euro për 1 mijë litra, oser 0.75 lekë për litër bashkë me TVSH. Tarifën do ta mbledhë shoqëria “ALBTrace CO”, e cila do të jetë përgjegjëse për markimin e lëndëve djegëse. Vendimi është marrë nga Qeveria, e cila ka vendosur rregulla të reja për monitorimin, kontrollin dhe gjurmueshmërinë e karburanteve përgjatë zinxhirit të furnizimit, dhe tarifa e re mund te shoqërohet edhe me rritje çmimi ne pompe.
Subjektet që do ti nënshtrohen kësaj tarife, tregtojnë, importojnë, shpërndajnë, transportojnë, magazinojnë, prodhojnë, rafinojnë ose kryejnë çdo aktivitet tjetër tregtar me produktet e shënjimit,dhe janë të detyruara të paguajnë detyrimet fiskale për këto produkte.
Administrata Doganore do të ketë rolin e mbikëqyrjes dhe kontrollit, duke përdorur laboratorë të lëvizshëm, analiza në terren dhe sisteme monitorimi për të verifikuar përputhshmërinë e karburanteve me kërkesat ligjore.
Regjimi i shënjimit dhe monitorimit të karburanteve fillon të zbatohet pas përfundimit të periudhës së zbatimit të projektit të shënjimit të karburanteve, e cila zgjat deri në 6 muaj nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Me heret, markimi i karburanteve është dhënë me koncesion te një kompani private nga viti 2013 deri në vitin 2024, kur shërbimi kaloi në përgjegjësi të Drejtorisë së Doganave.