Pritet dekretimi i ndryshimeve në qeveri, Rama takon sot Presidentin Begaj

Kryeministri Edi Rama pritet të takojë Presidentin Bajram Begaj, ndërsa ka mbërritur tashmë në Pallatin e Brigadave.
Takimi vjen kur vetëm pak ditë më parë Rama njoftoi ndryshime në qeveri, ndërsa pritet sot që ndryshimet t’ia dorëzojë kreut të shtetit.
Begaj ka në dispozicion shtatë ditë për dekretimin e ndryshimeve në kabinetin qeverisës, ndërsa pas kësaj ndodh votëbesimi në Kuvend.
Sa i përket betimit, ai me shumë mundësi mund të ndodhë në pallatin e Brigadave, duke pasur parasysh që Presidenca është në rikonstruksion.
Ndryshimet në Qeveri: