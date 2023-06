Priscilla Presley reagon ndaj marrëveshjes me aktoren

Priscilla Presley beson se ish-bashkëshorti i saj i ndjerë Elvis Presley “do të ishte krenar” që ajo arriti një marrëveshje ligjore me mbesën e saj, Riley Keough.

Në një deklaratë të marrë nga People, 78-vjeçarja tha se është e kënaqur që ajo dhe Keough më në fund mund të lënë pas sherrin e tyre ligjore. Dyshja thuhet se arritën një marrëveshje miliona dollarësh këtë muaj për pasurinë e Lisa Marie Presley, e cila vdiq më 12 janar pasi kaloi në arrest kardiak.

“Vdekja e vajzës sime ishte shkatërruese dhe zemërthyese,” shkroi Priscilla, sipas gazetës. “Ne kemi mësuar se fansat e kuptojnë se ne jemi “Vetëm një familje”. Elvis do të ishte krenar dhe dëshirat e tij dhe të Lizës janë ato që janë më të rëndësishme për të gjithë ne.”

Drama ligjore çoi në një përçarje të supozuar mes familjes, me burime që thanë për Page Six se dy gratë nuk ishin në një marrëdhënie. Megjithatë, Priscilla hodhi poshtë thashethemet për një grindje duke thënë se ajo pushoi avokatët përgjegjës për kundërshtimin e testamentit. “Kërkesa ime e janarit 2023 u keqinterpretua në shtyp si një “luftë” për pasurinë e vajzës sime të dashur”, shkroi ajo. “Nuk ishte ky qëllimi. Kërkesa është paraqitur nga një firmë ligjore, e cila që atëherë është pushuar.”

Keough thuhet se ra dakord t’i jepte gjyshes së saj mbi 1 milion dollarë në mënyrë që të bëhej e besuara e vetme e pasurisë së nënës Lisa Marie. Sipas dokumenteve të gjykatës të siguruara nga People,aktorja e “Daisy Jones & The Six” do t’i japë Priscilla një shumë të madhe me vlerë 1 milion dollarë, përveç 400,000 dollarëve të tjera për të mbuluar tarifat e saj ligjore.