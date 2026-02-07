‘Princi i Errësirës’ së Laburistëve në Britani, miku i pedofilit Epstein bastiset nga policia britanike

Zbulimi i komunikimeve sekrete të Lord Peter Mandelson me miliarderin e dënuar për pedofili, Jeffrey Epstein, gjatë kohës që Mandelson mbante poste qeveritare, ka shkaktuar një krizë politike dhe institucionale në Britani.
Ish-kryeministri Gordon Brown e ka cilësuar këtë veprim si një “krim ekonomik” dhe një “tradhti ndaj gjithçkaje që përfaqësojmë si vend”.
Hetimi ka përfshirë dy prona të lidhura me Mandelson në Londër, ku Policia Metropolitane gjeti prova që lidhin ish-ministrin me rrjedhjen e informacionit të ndjeshëm qeveritar tek Epstein. Mandelson ka dhënë dorëheqjen nga Partia Laburiste dhe Dhoma e Lordëve, pas zbulimeve që tregojnë se ai i kishte kaluar Epsteinit informacione të klasifikuara që mund të kishin ndikuar në tregjet financiare gjatë krizës globale të vitit 2008.
“Ky është informacion financiar i klasifikuar. Ai e vuri Britaninë në rrezik, e vuri monedhën në rrezik. Transaksionet që mund të kishin pasuar mund të kishin shkaktuar dëme të mëdha tregtare”, tha Gordon Brown për BBC Radio 4.
Kryeministri aktual, Keir Starmer, po përballet me presion të madh politik, madje edhe nga deputetë të Partisë Laburiste, për emërimin e Mandelson si ambasador të Mbretërisë së Bashkuar në SHBA në vitin 2024, pavarësisht marrëdhënies së tij me Epstein.
Sipas dokumenteve të rrjedhura, Mandelson i ka dhënë Epsteinit informacione mbi planin e Thesarit britanik për taksën mbi bonuset e bankierëve dhe diskutime të mëtejshme lidhur me politika financiare të ndjeshme. Zbulimet e fundit tregojnë gjithashtu se Mandelson ka ofruar një shtëpi fshatare në Toskan për Epstein dhe ka negociuar marrëveshje financiare me të.
Hetimi i Policisë Metropolitane vazhdon, dhe autoritetet theksojnë se ky është një hetim kompleks që kërkon kohë dhe analizë të hollësishme të provave.