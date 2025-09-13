Princi Harry bën një vizitë të papritur në Ukrainë

Princi Harry ka bërë një vizitë të papritur në kryeqytetin ukrainas, Kiev, tha një zëdhënës i familjes mbretërore.
Harry, i cili shërbeu 10 vjet në ushtrinë britanike, vizitoi qytetin me ftesë të qeverisë ukrainase.

Duka i Sussex udhëtoi për në kryeqytet për të ndihmuar në rikuperimin e personelit ushtarak të plagosur rëndë në luftën trevjeçare me Rusinë.

Sekretarja e Jashtme, Yvette Cooper, udhëtoi gjithashtu për në Kiev të premten në udhëtimin e saj të parë ndërkombëtar që nga emërimi në këtë detyrë javën e kaluar.

Vizita e saj përkon me lansimin e një pakete të re sanksionesh të lidhura me Rusinë nga Mbretëria e Bashkuar, e cila synon anijet që transportojnë naftë ruse, si dhe kompanitë dhe individët që furnizojnë elektronikë, kimikate dhe eksplozivë të përdorur për të prodhuar armë ruse.

Kjo vjen ndërsa Rusia dhe Bjellorusia filluan një stërvitje të madhe ushtarake të përbashkët në pragun e NATO-s të premten, vetëm dy ditë pasi Polonia, me mbështetjen e aleatëve të saj të NATO-s, rrëzoi dronë të dyshuar rusë mbi hapësirën e saj ajrore, shkruan Skynews

