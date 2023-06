Princ William, së shpejti bashkëpunim me Youtube

Princ William po rivalizon Harry me një marrëveshje të re transmetimi me YouTube.

Organizata bamirëse mjedisore e Princit të Uellsit, Earthshot Prize, ka bashkëpunuar me YouTube për fushata, ngjarje dhe bashkëpunime krijuesish që do të sjellin më shumë ndërgjegjësim për krizën globale të klimës. Partneriteti dyvjeçar do të bashkojë Çmimin Earthshot dhe platformën video për të krijuar përmbajtje për të frymëzuar përdoruesit që të ndërmarrin veprime kundër ndryshimit të klimës. Aleanca do të ndihmojë gjithashtu në rritjen e kanalit të Çmimit Earthshot në YouTube.

Llojet e përmbajtjes që do të shfaqen në faqen e internetit përfshijnë mini-dokumentarë, pyetje dhe përgjigje dhe YouTube Shorts, si dhe bashkëpunime me influencues. “Në Çmimin Earthshot ne duam të stimulojmë inovacionin dhe ndryshimin për të ndihmuar në riparimin e planetit tonë dhe partneriteti me YouTube, një nga platformat më të mëdha në botë, na lejon ta bëjmë këtë në një shkallë të vërtetë globale,” tha në një deklaratë CEO e organizatës Hannah Jones. “Ne presim të bashkëpunojmë për përmbajtje emocionuese që do të frymëzojnë dhe do të ndihmojnë audiencën të kuptojë më mirë sfidat klimatike me të cilat përballemi”, shtoi ajo.

Duka i Kembrixhit dhe gruaja e tij, Kate Middleton, 41 vjeç, u nisën për në Shtetet e Bashkuara dhjetorin e kaluar për të marrë pjesë në ceremoninë luksoze të Çmimit Earthshot në MGM Music Hall në Boston, Massachusetts. Këngëtarë si Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding dhe Chloe x Halle performuan në festë. Ky ishte udhëtimi i parë i çiftit mbretëror në Amerikë që nga viti 2014.

Sa i përket Harry-t, marrëveshja e tij dhe Meghan Markle me Netflix u fitoi atyre 100 milionë dollarë. Si pjesë e marrëveshjes, ata bënë “Harry & Meghan” në dhjetor dhe do të prodhojnë gjithashtu vepra të tilla si dokumentarë, filma, shfaqje për fëmijë dhe më shumë. Mirror zbuloi më 23 maj se ish-aktorja, 41 vjeç, dhe themeluesi i Invictus Games mund të bëjnë një film të frymëzuar nga koha e tyre që jetonin në Angli. Dyshja u transferuan në Montecito, Kaliforni, në vitin 2020 pasi u larguan nga familja mbretërore.