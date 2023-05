Princ Harry nuk do ti bashkohet familjes mbretërore

Princi Harry nuk do të bashkohet me anëtarët e familjes së tij në ballkonin në Pallatin Buckingham pas kurorëzimit të Mbretit Charles III sot (6 maj), sepse ai nuk është më një mbretëror në detyrë.

Pas shumë spekulimeve, pallati konfirmoi më 12 prill se Duka i Sussex-it do të merrte pjesë në ceremoninë e kurorëzimit të babait të tij, pa gruan e tij, Meghan Markle dhe dy fëmijët e tyre, Princin Archie, 4 vjeç dhe Princeshën Lilibet, 1 vjeç.

Megjithatë, Harry nuk u lejua të kishte një rol zyrtar në kurorëzimin, sepse ai u bë një njeri i thjeshtë kur ai dhe Dukesha e Sussex, 41 vjeç, tronditën shumë botën duke hequr dorë nga përgjegjësitë e tyre mbretërore.

“Pas shumë muajsh reflektimi dhe diskutimesh të brendshme, ne kemi zgjedhur të bëjmë një tranzicion këtë vit në fillimin e gdhendjes së një roli të ri progresiv brenda këtij institucioni”, tha çifti, i cili u martua në vitin 2018, në një deklaratë të përbashkët në 2020.

“Ne synojmë të tërhiqemi si anëtarë ‘të lartë’ të familjes mbretërore dhe të punojmë për t’u bërë të pavarur financiarisht, duke vazhduar të mbështesim plotësisht [Mbretëreshën Elizabeth II].”