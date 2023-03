Princ Harry në gjykatë për padi për privatësi kundër tabloidit

Princ Harry ishte në një gjykatë në Londër të hënën, ndërsa avokati i një grupi tabloidësh britani kërkoi të rrëzojë padinë e ngrejtur nga princi, Elton John dhe disa personazhe të tjerë të famshëm që pretendojnë për përgjimin e telefonit dhe shkelje të tjera të privatësisë. Prania e Harryt në Gjykatën e Lartë në Londër është një shenjë e rëndësisë që ai i kushton çështjes, një prej disa padive që Duka i Sussex ka ngritur kundër mediave. Seanca pritet të zgjasë katër ditë.

Çështja pretendon se Associated Newspapers Ltd., e cila boton tituj duke përfshirë Daily Mail, kashkelur “hyrjen në pronën private”, duke u përfshirë në akte të paligjshme që përfshinin punësimin e hetuesve privatë për të investiguar shtëpitë dhe makinat dhe regjistrimin e bisedave telefonike private.

“Ata ishin viktimë e akteve të shumta të paligjshme të kryera nga i pandehuri, ose nga ata që vepronin sipas udhëzimeve të gazetave të saj, The Daily Mail dhe The Mail On Sunday”, tha avokati David Sherborne në një dokument gjyqësor. Paditës të tjerë përfshijnë bashkëshortin e John, David Furnish, dhe aktoret Liz Hurley dhe Sadie Frost, e cila ishte gjithashtu në gjykatë. Harry u ul pranë pjesës së pasme të gjykatës dhe mbajti shënime ndërsa avokatët diskutonin çështjet paraprake.

Akuzat datojnë që nga viti 1993 dhe vazhdojnë përtej 2018-ës, shtoi Sherborne. Botuesi nga ana tjetër tha se pretendimet janë shumë të vjetra për t’u ngritur tani dhe gjithashtu duhet të hidhen poshtë, sepse për shkak se ato mbështeten në informacionin që gazetat i kanë dorëzuar në konfidencialitet për një hetim të vitit 2012 për shkeljen e ligjit të medias.