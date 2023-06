Princ Harry: Mediat dëmtuan lidhjet e mia

Princ Harry bëri histori të martën, duke u bërë anëtari i parë i familjes mbretërore që dëshmoi në gjykatë në më shumë se një shekull.

Duka i Sussex-it lëshoi një deklaratë dëshmitari dhe u paraqit në Gjykatën e Lartë në Londër, Angli, në rastin e tij tabloid kundër gazetave Mirror Group. Në deklaratën e tij,Harry përshkroi rastin e tij kundër kompanisë britanike të medias, duke vënë në dukje se historitë për jetën e tij personale kanë ndikuar në marrëdhëniet, shëndetin mendor dhe sigurinë e tij.

“Sa herë që isha në një lidhje, ata ishin shumë të prirur të raportonin detajet, por më pas, shumë shpejt, do të përpiqeshin të më ndanin duke krijuar sa më shumë mosbesim njerëzor,” tha Harry. “Unë thjesht nuk e kuptoj (dhe kurrë nuk e kam kuptuar) se si detajet e brendshme, private të marrëdhënieve të mia… mund të kenë ndonjë lidhje me mirëqenien e shoqërisë ose drejtimin e vendit dhe për këtë arsye të jenë në interesin publik. ”

Princi gjithashtu adresoi hakerimin e pretenduar të telefonit në deklaratën e tij të dëshmitarit, duke treguar në mënyrë specifike një situatë me ish-të dashurën, Chelsy Davy, kur ai shkoi ta merrte atë në aeroport. “Unë hyra në sallën e mbërritjeve me një kapak bejsbolli dhe menjëherë vura re pesë paparac të veçantë të ulur në stola me kamera në çanta, duart e tyre brenda çantës dhe të gjithë të tjerët që më shikonin”, tregoi ai në deklaratën e tij. “Më kujtohet se mendoja: “Si dreqin e dinin ata që do të isha atje?” por tani është e qartë.”