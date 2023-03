Princ Harry dhe Meghan sulmohen pas Oscars

Princ Harry dhe Meghan Markle janë etiketuar mizorisht “askush” pasi dyshja nuk u paraqit në Oscar të dielën.

Raportohet se jo vetëm që cifti nuk arritën të merrnin pjesë në ceremoninë e 95-të të çmimeve Oscar në fundjavë, por se ata gjithashtu u shmangën nga yje të mëdhenj si Elton John, sipas një biografi mbretëror. Autori Tom Bower, i cili shkroi librin Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, shpjegoi se ata po ashtu mungonin në festën e Oscars të Elton John-it përpara se shkrimtari të kritikonte mbretin Charles se nuk ishte “vendimtar” në lidhje me kurorëzimin e ardhshëm.

Fjalët e tij erdhën ndërsa ai foli për GB News, duke thënë: “Ata nuk ishin as të ftuar në festën e Elton John në Oscar. Ata me të vërtetë nuk janë askush në Hollywood, por disi mbreti Charles do t’i bëjë ata dikush në Londër. “Sigurisht, ky është problemi. Ai nuk është vendimtar dhe do të minojë gjendjen e monarkisë në Britani nëse nuk është shumë i kujdesshëm.”

Ndërsa Harry dhe Meghan janë zyrtarisht të ftuar në ceremoni, nuk është ende e qartë nëse do të pranojnë dhe marrin pjesë.

Thuhet se dyshja aktualisht po shqyrtojnë opsionet e tyre, me Tom që pretendon se thjesht po “peshojnë” mënyrën më të mirë të veprimit për të “promovuar veten”. “Ata nuk duhet të vijnë. Nëse vendosen në rreshtin 54 pas një kolone, ata nuk do të vijnë, gjë që është pikërisht ajo që duhet të ndodhë,” shtoi ai. Lajmi vjen pasi ish-shërbëtori i mbretëreshës së ndjerë, Paul Burrell, gjithashtu paralajmëroi Harry-n që të mos merrte pjesë në kurorëzimin, duke thënë se ai ende nuk e ka ndier zemërimin e plotë të babait të tij pas komenteve të tij në lidhje me Camilla.