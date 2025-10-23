Pretendon lirimin nga qelia, Apeli i GJKKO shqyrton sot kërkesën e Ilir Metës

Apeli i GJKKO shqyrton sot kërkesën e presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta për lirimin e tij nga qelia.

Seanca e shkuar u shty pas kërkesës së avokatit Kujtim Cakrani me pretendimin se në fletën e njoftimit për thirrjen në seancë nuk ishte bërë me dije emri i gjyqtares që do të shqyrtonte çështjen.

Ish-presidenti ndodhet në qeli që prej tetorit të vitit të kaluar ndërsa është marrë i pandehur për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie.

Më 16 tetor Gjykata e Lartë rrëzoi rekursin e tij për masën e sigurisë.

