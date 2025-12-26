Presidenti i Fenerbahçe arrestohet në hetimin për drogë: e zbuloi nga testi i flokëve

Presidenti i Fenerbahçe është arrestuar pak orë para Krishtlindjes në Stamboll, në kuadër të një hetimi antidrogë që ka përfshirë shumë figura të njohura në Turqi. Sadettin Saran u implikua pas testit të flokëve, i cili tregoi praninë e substancave narkotike, ndonëse ai ka mohuar të gjitha akuzat ndaj tij.
Sipas asaj që raporton TRT, ai është nën hetim së bashku me disa gazetarë, këngëtarë, aktorë dhe figura të botës së spektaklit për vepra që variojnë nga prodhimi dhe trafiku i drogës deri te favorizimi i prostitucionit. Fenerbahçe, përmes një njoftimi zyrtar, i ka shprehur mbështetje presidentit të saj, i cili është në krye të klubit vetëm që nga shtatori, duke i uruar që të rikthehet sa më shpejt në punë për projektin sportiv.
Kamuoyuna Bilgilendirme
Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle… pic.twitter.com/g7wJwME5iu
Skandal për presidentin e Fenerbahçes
Saran u bë president i klubit turk në shtator, në një moment kur Fenerbahçe ishte përfshirë në skandalin e basteve dhe po kalonte javë shumë të vështira. Tani për të hapet një proces i ri: ai u arrestua nga autoritetet turke pasi analizat forenzike zbuluan praninë e substancave narkotike në kampionët e flokëve të tij. Kreu i klubit është përfshirë në një hetim për drogë që ka prekur shumë emra të njohur të spektaklit, muzikës dhe botës së internetit, të akuzuar për prodhim dhe trafik droge.
Shumë nga të dyshuarit iu nënshtruan testeve të flokëve dhe gjakut për të verifikuar përdorimin e drogave dhe mes tyre Saran rezultoi pozitiv. Klubi ka lëshuar një deklaratë në mbështetje të presidentit, i cili ka siguruar se nuk ka përdorur kurrë substanca narkotike: “Kemi besim të plotë se presidenti ynë do ta kalojë këtë proces me të njëjtin maturi dhe forcë shpirtërore që ka treguar gjithmonë”.
Fenerbahçe nuk është i ri në këto ngjarje: në vitin 2022 ish-presidenti Aziz Yildirim vuajti më shumë se një vit burg për akuza për trukim ndeshjesh, përpara se të shpallej i pafajshëm.