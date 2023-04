Presidenti Erdogan: Turqia do t’i japë një mesazh Perëndimit më 14 maj

“Turqia do t’i japë një mesazh Perëndimit” përmes zgjedhjeve të ardhshme presidenciale dhe parlamentare të vendit, të cilat jo vetëm Perëndimi, por edhe bota islame i ndjek nga afër, tha Presidenti Recep Tayyip Erdoğan .

“Perëndimi ka plane në lidhje me Turqinë. Aktualisht po shikoni situatën e (presidentit francez Emmanuel) Macron . Çfarë është prapa skenave të udhëtimit të Macron në Kinë? Cila është situata në marrëdhëniet e saj (Francës) me Amerikën? Pse u largua Macron në Kinë?” tha Erdogan në një intervistë televizive.

Duke iu kthyer një sondazhi të fundit, i cili sugjeroi se liderja e ekstremit të djathtë Marine Le Pen do të mundte Macron nëse zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar do të përsëriteshin, Erdogan tha: “Le Pen tani është përpara Macron…Si ndodhi? Do të thotë se ka një ndryshim në rezultatet e sondazhit”.

Duke theksuar se Perëndimi është kundër tij, ai shtoi se populli turk do të japë përgjigjen e nevojshme më 14 maj .

“Turqia do t’i japë një mesazh Perëndimit me këto zgjedhje…Ky vend nuk shikon se çfarë thotë Perëndimi, as kur lufton terrorizmin dhe as në përcaktimin e politikave të tij ekonomike,” shtoi ai.