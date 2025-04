Premier League mund të shkojë me 10 skuadra në Evropë: nuk ka ndodhur kurrë më parë

Premier League mund të çojë 10 skuadra në Evropë, gjë që nuk ka ndodhur kurrë më parë: do të ishte një arritje historike për kampionatin anglez të shihte që 50% e klubeve të kategorisë së parë të luajnë në kompeticione ndërkombëtare sezonin e ardhshëm. Në vitet e fundit, kampionati britanik ka arritur një nivel të ri supremacie në Kontinentin e Vjetër dhe tani mund të korrë frytet me një sezon 2025/2026 që do të ishte unik dhe i papërsëritshëm në histori.

Duhet të zhbllokohen disa kombinime, por në fund të prillit, hipoteza bëhet gjithnjë e më konkrete. Aktualisht, pesë skuadrat e para të Premier League kanë një vend të siguruar në Ligën e Kampionëve të sezonit të ardhshëm, falë koeficientit të UEFA-s të arritur këtë sezon, i cili u ka mundësuar të fitojnë një vend shtesë, por mund të ndodhin ende skenarë që do të çonin në dyfishimin e “batalionit britanik” në turnetë e UEFA-s.

Premier League mund të çojë 10 skuadra në Evropë: çfarë duhet të ndodhë

Madje mund të ketë një skuadër të gjashtë në Champions League nëse Tottenham ose Manchester United – të dy gjysmëfinalistë – fitojnë Europa League. Të dy klubet aktualisht janë jashtë çdo pozicioni europian, ndaj shanset e tyre për të luajtur në turne ndërkombëtarë varen nga rrugëtimi i tyre në EL.

Nëse njëra prej tyre fiton, do të kishim 6 skuadra të kualifikuara dhe të gjashta do të shkonin në Ligën e Kampionëve. Këtyre mund t’u shtohen deri në tre skuadra në Europa League dhe një tjetër në Conference League.

Për edicionin e ardhshëm të Europa League, skuadra e renditur e gjashta në Premier League ka një vend të garantuar, ashtu si edhe fituesja e FA Cup: megjithatë, nëse fituesja e FA Cup renditet mes gjashtë të parave të Premier League, vendi në Europa League i kalon skuadrës së radhës në klasifikim që nuk ka siguruar ende një vend në Evropë. Në këtë mënyrë do të kishim tashmë 8 skuadra angleze në Evropë.

Vendi i nëntë, dhe i treti në Europa League, mund të shkojë për Chelsea-n, me kusht që të fitojë Conference League dhe të mos jetë kualifikuar për kompeticione të tjera evropiane përmes Premier League. Në këtë rast, skuadra e renditur e nënta do të shkonte në Conference League.

Newcastle e ka siguruar vendin duke fituar Carabao Cup, por do ta humbasë atë nëse kualifikohet për Ligën e Kampionëve ose Europa League përmes Premier League. Vendi në Conference do t’i kalonte kështu skuadrës së radhës në renditje që nuk ka siguruar një vend në Evropë. Nëse Magpies nuk do të ishin kualifikuar për Evropë përmes Premier League, do të ishin ata që do të zinin vendin në Conference League.

Ëndrra e FA: dhjetë skuadra angleze në Europë

Kjo do të ishte ëndrra e drejtuesve të futbollit anglez.

UEFA Champions League (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Nottingham Forest, Newcastle dhe Manchester United/Tottenham.

UEFA Europa League (3): Chelsea, Aston Villa dhe Bournemouth.

UEFA Conference League (1): Fulham.