Premier League: City dhe Aston Villa nuk gabojnë, Sunderland fiton derbin e Tyne-Wear

E diela e javës së 16-të të Premier League sheh suksesin e Manchester Cityt, që fiton 3-0 në fushën e Crystal Palace. Skuadra e Guardiolës i përgjigjet kështu Arsenalit, duke u rikthyer në -2 nga kreu i renditjes. Vendimtarë janë golat e Haaland (dopietë) dhe Foden. Aston Villa përmbys 3-2 West Ham-in, ndërsa Nottingham Forest dominon 3-0 ndaj Tottenhamit. Festa është edhe për Sunderlandin, që fiton 1-0 ndaj Newcastle në derbin e Tyne-Wear.
CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 0-3
Selhurst Park pret ripërsëritjen e finales së fundit të FA Cup: Crystal Palace–Manchester City. Rastin e parë të madh e krijojnë Eagles në minutën e 17-të, kur Yeremy Pino godet traversën. Më pas Foden provon reflekset e Henderson nga goditja e dënimit rreth minutës së 30-të, përpara se City të kalojë në avantazh në minutën e 41-të. Shënon, sigurisht, Haaland.
Palace përpiqet të reagojë dhe në fillim të pjesës së dytë godet shtyllën me Wharton, por në minutën e 69-të vjen 2-0 për Sky Blues. Foden dyfishon pas një asisti të shkëlqyer nga Cherki. Emocionet nuk mbarojnë këtu, sepse në minutën e 89-të Haaland shënon edhe golin e tretë me penallti. Norvegjezi ngjitet kështu në kuotën e 17 golave në këtë Premier League. Manchester City feston fitoren e katërt radhazi dhe shkon në 34 pikë, duke u rikthyer në -2 nga Arsenali kryesues. Crystal Palace mbetet në 26 pikë.
WEST HAM – ASTON VILLA 2-3
Aston Villa viziton West Ham-in në London Stadium, ku para ndeshjes i bëhet homazh Billy Bonds, legjendë e Irons, i ndarë nga jeta në fund të nëntorit. Ndeshja e Premier League nis dhe Villa e gjen veten në ndjekje që pas 29 sekondash. Mateus Fernandes vjedh topin në sulm dhe shënon 1-0 për Hammers. Reagimi i miqve vjen shpejt dhe në minutën e 9-të Watkins barazon me kokë, edhe falë një devijimi të pavullnetshëm të Mavropanos. Baraspesha zgjat vetëm deri në minutën e 24-t. Atëherë kur Bowen rikthen në avantazh londinezët, duke përfunduar në rrjetë goditjen fillestare të Potts.
Për herë të dytë, Villans gjejnë forcën për të barazuar. Në minutën e 50-të shënon Rogers, i asistuar nga Tielemans. Në minutën e 69-të Bowen sheh t’i anulohet një gol për pozicion jashtë loje, ndërsa gjithçka është e rregullt në minutën e 80-të. Rogers realizon dopietën personale dhe vulos 3-2 për Villa. Skuadra e Emery shkon kështu në 33 pikë, duke regjistruar fitoren e gjashtë radhazi në kampionat. Vazhdon agjërimi i fitoreve për West Ham-in, që mbetet në 13 pikë, në zonën e rënies nga kategoria.
NOTTINGHAM FOREST – TOTTENHAM 3-0
City Ground është skena e sfidës mes Nottingham Forest dhe Tottenham. Sangare godet menjëherë një shtyllë në minutën e 5-të për vendasit, me Vicario që më pas shpëton ndaj Neco Williams. Garibaldi Reds vazhdojnë të këmbëngulin dhe në minutën e 29-të kalojnë në avantazh falë Hudson-Odoi. Sangare vjedh topin nga mbrojtja e shpërqendruar e Spurs dhe i shërben shokut që e shtyn topin në rrjetë.
Po Hudson-Odoi dyfishon në minutën e 50-të. Ish-lojtari i Chelseat niset nga krahu i majtë dhe mposht Vicario-n me një harkim fantastik me të djathtën. Anglezi është i pandalshëm dhe në minutën e 79-të jep edhe asistin për 3-0 të Sangare, autor i një goditjeje të shkëlqyer nga distanca. Nottingham Forest i dhuron vetes një pasdite feste para tifozëve, duke u ngjitur në 18 pikë. Humbje e rëndë për Tottenhamin, që mbetet në 22 pikë.
SUNDERLAND – NEWCASTLE 1-0
Është dita e rikthimit të madh të derbit të Tyne-Wear në Premier League. Në Stadium of Light zhvillohet përballja e zjarrtë mes Sunderland dhe Newcastle. Rivalitet që arrin aktin e 157-të të historisë së tij dhe që në elitë nuk luhej që nga viti 2015. Intensiteti në fushë nuk mungon që nga fillimi, ndërsa rastet për gol janë të pakta. Pjesa e parë mbyllet 0-0, me Black Cats që duken më të rregullt dhe kompaktë se Magpies.
Rezultati zhbllokohet në fillim të pjesës së dytë. Woltemade shënon një autogol të pabesueshëm në minutën e 46-të, duke i dhuruar Sunderlandit avantazhin 1-0 dhe festën tifozëve Mackems. Newcastle e ndien goditjen dhe në minutën e 73-të rrezikon edhe 2-0. Ramsdale mohon golin e Isidor me një pritje të shkëlqyer në shtyllën e parë. Sunderland kënaqet me 1-0, rezultat që i lejon të fitojë sërish një derbi kampionati pas dhjetë vitesh nga hera e fundit. Black Cats befasues të Le Bris shkojnë në 26 pikë, ndërsa Newcastle i Howe mbetet në 22 pikë.