“Prapë!”: Paris FC nxjerr Luis Enrique nga vetja, shpërthen në konferencë e largohet

PSG e mbylli keq sezonin në kampionatin francez të dielën, edhe pse titullin e kishte siguruar prej kohësh (me mundësinë për të realizuar një dopietë të bujshme me Champions League, kompeticion ku do të luajë finalen kundër Arsenal më 30 maj). Skuadra e Luis Enrique u mposht në derbin e kryeqytetit, i luajtur këtë herë “në transfertë” në stadiumin e Paris FC, Stade Jean-Bouin. Skuadra tjetër pariziene (ku mungonte Ciro Immobile për probleme fizike) fitoi 2-1 falë dopietës së Alimami Gory, ndërsa për PSG shënoi Barcola. Goli i fitores erdhi në minutën e 94-t.
Paris FC ambicioz, i ngjitur në Ligue 1 sezonin e kaluar pas 46 vitesh pritje dhe që nga 2024 në duart e familjes shumë të pasur Arnault së bashku me Red Bull, këtë sezon e ka mundur PSG dy herë në tre përballje. Përveç suksesit në kampionat, fitoi edhe në 1/16-at e Kupës së Francës (1-0) janarin e kaluar, duke eliminuar “kushërinjtë” më të famshëm.
Gory’s last minute goal in the Parisian derby 😍 pic.twitter.com/yjOiKDnaSg
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 17, 2026
Luis Enrique reagon keq ndaj pyetjes
Konferenca pas ndeshjes e Luis Enrique tregoi se kjo çështje është një nerv i zbuluar për trajnerin asturian, dukshëm shumë i irrituar nga humbja. Që në fillim të bisedës me gazetarët, ish-trajneri i Romës shfaqi bezdi përballë një pyetjeje mbi temën.
“Keni humbur dy herë këtë vit kundër Paris FC. Është fillimi i një rivaliteti të vërtetë në Paris, të paktën në nivel derbi për ju? Është fryma e derbit që po lind në Paris…”, ishte pyetja fillestare e një gazetari, e ndërprerë nga Luis Enrique, që dukshëm e konsideronte të pavend krahasimin mes dy skuadrave: “Ju lutem…”, u përgjigj ai. Dialogu vazhdoi: “Në frymën e derbit…”, tentoi të zbusë gazetari. “Po, në frymën e shenjtë”, ia ktheu me ironi tekniku spanjoll.
🎙️ Très agacé après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Paris FC, Luis Enrique n’a pas caché sa déception envers son équipe. 😮💨
🗣️ « Rien de positif sur ce match.
Quand tu joues au football sans ambition et sans intensité, ce sont des choses normales à voir.
Je… pic.twitter.com/sMgS9j35H7
— Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) May 18, 2026
Konferenca vazhdoi edhe për katër minuta të tjera, ku Luis Enrique nuk përdori diplomaci për të shprehur zhgënjimin ndaj skuadrës së tij: “Mund të humbasësh, por unë pres gjithmonë shumë më tepër nga lojtarët. Është mënyra ime për të kuptuar profesionalizmin. Pa intensitet, pa ambicie, është e vështirë të luash futboll”.
Në fund, një tjetër gazetare provoi të rikthente temën e rivalitetit qytetar: “Keni pësuar dy humbje kundër Paris FC këtë sezon, kështu që…”. Luis Enrique vendosi se kishte dëgjuar mjaftueshëm dhe e ndërpreu edhe atë para se të përfundonte pyetjen: “Prapë!”. Më pas përshëndeti (“faleminderit sërish, shumë faleminderit!”) dhe u largua nga salla e konferencës për shtyp.