Prapaskenat/ Kush e tradhtoi Maduron dhe pse CIA përdori “Bishën e Kandaharit”

Kanë dalë detaje të reja rreth operacionit “Absolute Resolve” në të cilin SHBA-të kapën Maduron. Operacioni ishte një kombinim i “muskujve” të forcave speciale, inteligjencës dhe negociatave në prapa skenë. Ai përfundoi me kapjen e Maduro dhe shfaqjen e tij, i detyruar të parakalonte me pranga, me sy të lidhur, me kostum dhe pantofla deri në mbërritjen e tij në Nju Jork.
Pentagonit iu urdhërua të përgatiste sulmin duke pasur parasysh se koha e bastisjes ishte e kufizuar. CIA, nga ana tjetër, luajti një rol të trefishtë. Ajo mbështeti ushtrinë në kërkimin e objektivit pasi strehimet e Maduros ndryshonin shpesh (ai kishte 7 ose 8), operacione në terren dhe me shumë gjasa duke filluar negociata me një pjesë të regjimit, duke siguruar bashkëpunimin e një ose më shumë burimeve brenda hierarkisë.
Niveli i këtyre “bashkëpunëtorëve” ndoshta do të zbulohet kohë më vonë, ashtu si edhe natyra e marrëdhënies midis atyre që janë aktualisht në krye në Karakas dhe Uashington.
Amerikanët vendosën në përdorim një numër të madh sistemesh, më të mirën e arsenalit të tyre. Mes tyre ishte edhe “RQ 170 Sentinel”, droni zbulues i njohur si “Bisha e Kandaharit”, një referencë për “punën” e tij të parë në vitin 2007 në Afganistan, kur u vendos për të ndjekur udhëheqësit e al-Kaedës. Avioni pa pilot u fotografua pas kthimit në bazën e tij në Porto Riko dhe ndihmoi në gjurmimin e lëvizjeve të udhëheqësit venezuelas.
“Sentinel” ka qenë një prani e vazhdueshme në situata të vështira. Ai u përdor në misione mbi Iran, ku u rrëzua aty në vitin 2011 dhe iranianët bënë një kopje. Më pas ishte pjesë e operacionit për të eliminuar Osama bin Ladenin në Pakistan, dhe më pas “ndërhyri” në Azi, me shumë mundësi edhe në mbështetje të ukrainasve.
Një “makinë” e konsideruar e domosdoshme për të ndihmuar manovrat e forcave speciale, sulmet e forcave ajrore dhe infiltrimet. Një element i shkathët/fleksibël iu shtua mbikëqyrjes së satelitëve spiunë.
Orët e fundit janë ngritur disa teori nga qarqe të ndryshme në lidhje me kontaktet e mundshme të SHBA-së me disa udhëheqës venezuelas. Nëpërmjet kësaj rruge, CIA, së bashku me diplomatët, mund të ketë lehtësuar “rrëzimin” e Maduros, i cili u sakrifikua nga mbështetësit e tij në emër të pragmatizmit dhe shmangies së dëmeve. Megjithatë, kjo nuk e parandaloi humbjen e jetëve të disa venezuelasve.
Sipas një varianti, zëvendëspresidentja venezuelase Delcy Rodriguez i ofroi Donald Trump atë që ai dëshironte më shumë: trofeun Maduro dhe marrëveshjet e ardhshme të naftës. Javët në vijim do të tregojnë nëse kjo është vërtet ajo që ndodhi.
Interesante, në këtë drejtim, është një lajm ekskluziv i “Miami Herald” disa muaj më parë. Rodriguez, së bashku me të tjerë, thuhet se u përpoq të fitonte besueshmëri tek amerikanët si një bashkëbisedues duke përdorur ndërmjetësimin e Katarit. Një propozim u formulua në të paktën dy raste në prill dhe tetor.
Sipas zyrtarëve amerikanë të intervistuar nga “New York Times”, administrata Trump ishte aq e impresionuar nga menaxhimi i sektorit të naftës nga zëvendëspresidentja saqë e konsideroi atë një alternativë të besueshme. Gazeta shkroi gjithashtu se Uashingtoni i dha një ultimatum Maduros në dhjetor, duke e ftuar atë të shkonte në mërgim në Turqi, por udhëheqësi e injoroi paralajmërimin, duke besuar se SHBA-të po bënin bllof.
Në vend të kësaj, amerikanët dërguan specialët e “Delta”. Duke mbetur te tema e sigurisë, ka një detaj rreth imazheve të publikuara nga Shtëpia e Bardhë gjatë fazave vendimtare. Ato tregojnë presidentin amerikan dhe ndihmësit e tij brenda një dhome me mure të mbuluara me mushama të zeza. Ata po përdorin kompjuterë, me një ekran “të hapur” pas tyre, që tregon lajmet “më të fundit” mbi Venezuelën.
Ekspertët kanë nxjerrë dy detaje. Së pari, mjedisi nuk duket i sigurt. Nuk ka asnjë gjurmë të dukshme të dhomës SCIF, një tendë portative e përdorur nga Shërbimi Sekret për të mbrojtur përgjimet kur nuk ka një hapësirë të sigurt.
Së dyti, kontrolli i X shpjegohet me nevojën për të parë çdo lajm të ndjeshëm nga burime të hapura. Disa kanë kujtuar se si u shfaqën thashethemet e para rreth misionit kundër Bin Ladenit në Twitter, një lajm i një gazetari pakistanez i cili kishte raportuar helikopterë që fluturonin mbi Abbottabad.