Prapaskena, Mbappé i kishte premtuar Al-Khelaifi se do të rinovonte: sulmuesi nuk mbajti fjalën

Kylian Mbappé i kishte premtuar PSG-së se do të rinovonte kontratën. Lajmin e mbështet Footmercato, duke zbuluar disa prapaskena nga sfondi i negociatave mes lojtarit dhe presidentit të klubit. Sipas raportimeve, sulmuesi francez i kishte dhënë fjalën Nasser al-Khelaifi dy herë, duke konfirmuar dëshirën e tij për të zgjatur aventurën e tij në Paris. Një qëndrim i cili, pas prapaktheut në drejtim të Real Madrid, e tërboi numrin një të PSG-së.

Në detaje, gjithçka ka ndodhur në dy data të sakta. Premtimi i parë i Kylian për Nasser al-Khelaifi kishte ardhur një ditë para ndeshjes kundër FC Lorient më 12 gusht 2023. Me atë rast Mbappé e kishte siguruar presidentin për qëllimet e tij për të qëndruar te PSG. E më pas, sulmuesi kishte bërë të njëjtën gjë pas fitores së Superkupës ndaj Toulouse më 3 janar 2024, duke konfirmuar publikisht ekzistencën e një marrëveshjeje me pronarin katariot.

Një marrëveshje që me sa duket nuk ishte e mjaftueshme për të mbajtur kampionin francez. Me kalimin e muajve, në fakt, Mbappé më pas ndryshoi mendje, duke zhvilluar bindjen se donte të transferohej te Real Madrid dhe se duhej të konfrontohej përsëri me Nasser al-Khelaifi për t’i komunikuar zyrtarisht qëllimet e tij për të mos rinovuar. Një ballë për ballë shumë e tensionuar, sipas Footmercato, gjatë së cilës sulmuesi gjithashtu i kërkoi presidentit të mos bënte oferta të reja në përpjekje për ta bërë atë të rikthehej në mendimin për të qendruar nën Kullën Eiffel.