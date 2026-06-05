Prapaskena e largimit të Vlahovic nga Juventus: “Mendon se meriton më shumë para se Yildiz?”

Negociatat mes Dusan Vlahovic dhe Juventus janë shndërruar në një përballje gjithnjë e më të tensionuar. Dhe litari është këputur. Në qendër të diskutimit ishte tema e rinovimit dhe përshtatja me strukturën e pagave të projektit të ri teknik. Kufiri, veçanërisht ky i fundit, konsiderohej i pakalueshëm nga klubi, aq më tepër që mungesa e kualifikimit në Champions League ka imponuar kursime dhe rishikim të shpenzimeve.
Në këtë kontekst, dialogu mes lojtarit/agjentëve dhe bardhezinjve, sipas rindërtimeve të ngjarjeve, është prishur përfundimisht pas një shkëmbimi të drejtpërdrejtë fjalësh që vulosi ndarjen. Përballë ankesës së serbit, i cili dëshironte të paguhej sa Jonathan David, Juventus iu përgjigj me një frazë po aq të fortë lidhur me “pretendimin” për t’u paguar madje më shumë se Yildiz. Një krahasim që e bëri të qartë mesazhin: nuk vlen më shumë se talenti turk. Dhe aty gjithçka mori fund.
Nyja e rinovimit dhe politika e re e pagave
Juventus ka nisur një rishikim të përgjithshëm të pagave, duke kërkuar një ekuilibër të brendshëm mes lojtarëve kyç dhe afrimeve të reja. Në këtë kuadër futet edhe çështja Vlahovic, e konsideruar si një nga më delikatet në skuadër. Bazuar në kontratën e vjetër, ai ka përfituar 12 milionë euro në sezon. Për të vazhduar bashkëpunimin do të ishte i nevojshëm një ulje drastike, deri në gjysmën e pagës që ka marrë deri tani.
Një rinovim me ulje page, larg kërkesave të sulmuesit serb, që krijoi menjëherë një përçarje në negociata. Juventus do t’i kishte ofruar një kontratë të re me 6 milionë euro në sezon (plus bonuset), ndërsa serbi do të kishte kërkuar më shumë se 8 milionë euro, larg linjës së re të klubit.
Shkëmbimi i fjalëve që ndryshoi negociatat
Një nga pikat kryesore të diskutimit lidhej me krahasimin me Jonathan David. Juventus ka vendosur një shkallë pagash më uniforme mes lojtarëve kryesorë, duke reduktuar diferencat mes yjeve të skuadrës. Ky konfigurim i ri do të ndikonte në mënyrë të pashmangshme edhe te pozicioni i Vlahovic, i cili do të përballej me parametra ekonomikë të ndryshëm nga e kaluara. Pikërisht këtu lindi fraza që ndezi debatin.
Ky ishte momenti pa kthim në përballjen direkte mes palëve, me serbin që, sipas raportimeve, reagoi ndaj ofertës me një fjali të prerë: “Po pse duhet të paguhem sa David?” Përgjigjja e drejtuesve, sipas Tuttosport, ishte po aq e drejtpërdrejtë: “Dhe ju mendoni se meritoni më shumë se Yildiz?”
Një linjë e qartë: në projektin e ri teknik dhe ekonomik të Juventus, figura e Kenan Yildiz konsiderohet qendrore. Ai shihet si një nga lojtarët simbol të së ardhmes së klubit. Roli i tij në projektin sportiv është pjesë e një strategjie më të gjerë që synon ndërtimin e një skuadre të re, të qëndrueshme financiarisht dhe me hierarki pagash më të balancuara se në të kaluarën.
Vlahovic dhe agjentëve të tij nuk u mbetet gjë tjetër veçse të kërkojnë një destinacion të ri. Ku? Në Itali është përfolur Napoli, por me ato shifra ekonomike, operacioni konsiderohet i pamundur.