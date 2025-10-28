Prapaskena e largimit të Tudor: Comolli e shkarkoi para se të fillonte stërvitjen

Juventus ka kthyer menjëherë faqe pas humbjes ndaj Lazios. Goli i Basic ka bindur drejtuesit bardhezinj të ndryshojnë drejtimin teknik pas tre humbjeve radhazi ndaj Como, Real Madrid e pikërisht skuadrës së Sarrit. Igor Tudor u shkarkua zyrtarisht nga detyra mëngjesin e djeshëm, kur me një komunikatë zyrtare “Zonja e Vjetër” bëri të ditur vendimin e saj. Paradoksale, sepse Modesto kishte theksuar besimin te Tudor pak para fillimit të ndeshjes në “Olimpico”.
Megjithatë, ajo që ndodhi pas ndeshjes me Lazion i bindi të gjithë se duhej dhënë menjëherë një shkundje për të mos rrezikuar humbje të tjera në rrugë. Sipas asaj që raporton gazetari Gianluca Di Marzio në Sky, situata nuk ishte ende e qartë për Tudor, i cili ishte paraqitur në orar të saktë në mëngjes në Continassa për të zhvilluar stërvitjen me bardhezinjtë. Më pas erdhi komunikimi nga Comolli, që në fakt e shkarkoi nga detyra.
Si u shkarkua Tudor?
Tudor pra ishte paraqitur në mëngjes në qendrën stërvitore të Juventus, gati për të përgatitur ndeshjen e së mërkurës kundër Udineses në mesjavën e kampionatit. Trajneri kroat mendonte të përgatiste ndeshjen, i bindur se do të kishte edhe një mundësi tjetër, por rreth orës 9:30/9:40 Comolli i komunikoi vendimin e marrë. Duke gjykuar nga zhvillimet, Tudor duket se nuk e kishte menduar që Juventus mund të përshpejtonte shkarkimin e tij vetëm dy ditë para një ndeshjeje, por ndoshta pas pushimit të ardhshëm të kombëtareve. Megjithatë, pikërisht ky nxitim i ka habitur të gjithë.
Sipas botimit të sotëm të Tuttosport, gjithashtu theksohet se në dhomat e zhveshjes së Juventusit në “Olimpico”, pak pas fishkëllimës së trefishtë të ndeshjes ndaj Lazios, ka pasur një përplasje shumë të ashpër midis Tudor dhe skuadrës. Ish-trajneri bardhezi kishte akuzuar lojtarët për mungesë angazhimi dhe ndoshta pikërisht aty edhe grupi ka kuptuar se koha e tij te Juve kishte përfunduar. Një vendim i papritur, duke qenë se në fakt nuk kishte ende një trajner të gatshëm për pankinën bardhezi, e cila për ndeshjen kundër Udineses i është besuar përkohësisht teknikut të NextGen Brambilla.