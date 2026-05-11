Prapaskena e Bartomeu: “Mbappé dhe Vinicius mund të kishin veshur fanellën e Barçës”

Një zbulim që mund të kishte ndryshuar fatin dhe destinacionin e lojtarëve, si edhe të dy superfuqive të futbollit europian si Real Madrid dhe Barcelona. Dy nga protagonistët më të mëdhenj të futbollit botëror mund ta kishin shkruar historinë me fanellën e Barcelonës. Kylian Mbappé dhe Vinicius Junior, sot simbole të Real Madrid, në të kaluarën kanë qenë shumë pranë klubit blaugrana.
Barça pranë Vinicius
Gjatë një interviste të dhënë për ESPN Deportes, Bartomeu konfirmoi se Barcelona kishte punuar konkretisht për të sjellë Vinicius Junior në Katalonjë kur braziliani ishte ende një premtim i ri i Flamengos. Ish-presidenti blaugrana shpjegoi se klubi kishte nisur kontaktet si me familjen, ashtu edhe me agjentët e lojtarit, duke arritur madje edhe një marrëveshje paraprake. Megjithatë, sipas tij, Real Madrid arriti të futej me më shumë forcë në operacion.
“Blancos ndoshta paraqitën një ofertë më të mirë se e jona”, tregoi ish-drejtuesi, duke shpjeguar se si talenti brazilian përfundoi duke zgjedhur Madridin në vend të Barcelonës.
Tentativa për Mbappé në vitin 2017
Edhe më befasuese është prapaskena e lidhur me Kylian Mbappé. Bartomeu zbuloi se Barcelona provoi seriozisht të blinte sulmuesin francez në verën e vitit 2017, kur lojtari shpërtheu përfundimisht me fanellën e Monacos. Bartomeu tregoi se kishte folur personalisht me babanë e Mbappé në të paktën dy raste, shenjë e një tratative realisht të nisur. Megjithatë, Paris Saint-Germain arriti të lëvizte me më shumë vendosmëri dhe të bindte si Monacon ashtu edhe lojtarin.
Zgjedhja e Dembélé
Në rrëfimin e ish-presidentit blaugrana del në pah edhe një tjetër detaj domethënës: Barcelona, në atë periudhë, po investonte fort te Ousmane Dembélé. Sipas ish-presidentit Bartomeu, trajnerët e klubit e konsideronin francezin prioritet absolut për të përforcuar sulmin pas largimit të Neymar. Një zgjedhje teknike që ndikoi në mënyrë të pashmangshme edhe në garën për Mbappé. Në fund, talenti francez qëndroi në Francë duke kaluar te Paris Saint-Germain, ndërsa Barcelona mbylli operacionin për Dembélé në një nga tratativat më të kushtueshme në historinë e saj.
Një Clasico që mund të kishte qenë ndryshe
Pas shumë vitesh, rrëfimi i ish-numrit 1 Bartome ushqen në mënyrë të pashmangshme pendesën te tifozët blaugrana. Vinicius Junior dhe Kylian Mbappé janë sot dy nga simbolet e Real Madrid dhe protagonistë absolutë të El Clasico. Por historia mund të kishte marrë një drejtim krejt tjetër. Me zgjedhje të ndryshme dhe negociata të përfunduara me sukses, të dy lojtarët mund të kishin veshur fanellën e Barcelonës në vend që të bëheshin yje të rivalit të madh madrilen.