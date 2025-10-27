Pozicioni jashtë loje milimetrik i Mbappé ndaj Barcelonës: plasin polemikat në Spanjë

Kur Real Madrid dhe Barcelona zbresin në fushë, spektakli ndizet, por bashkë me të shtohen në mënyrë të jashtëzakonshme edhe polemikat, sidomos kur bëhet fjalë për vendimet arbitrare. Minutat e para të “El Clásico” në “Bernabeu” ishin mjaft të ethshme: pas vetëm disa minutash arbitri fillimisht akordoi, e më pas anuloi një penallti për “Blancos”, ndërsa në minutën e 12’ Kylian Mbappé shënoi golin që do të hapte rezultatin, por që u anulua për pozicion jashtë loje.
Ishte një vendim mjaft i diskutueshëm, i evidentuar nga sistemi i pozicionit jashtë loje gjysmë-automatik, një teknologji e futur vetëm disa vite më parë. Por kaosi shpërtheu kur në televizion u shfaqën pamjet e rindërtuara nga kompjuteri: askush nuk kuptoi pse goli i francezit u anulua, derisa vërehet detaji vendimtar që zemëroi të gjithë tifozët.
Pse u anulua goli i parë i Mbappé
Gëzimi zgjati shumë pak, pasi arbitri korrigjoi menjëherë rezultatin duke anuluar golin e Mbappé në minutën e 12’. Pamjet e sistemit të pozicionit jashtë loje gjysmë-automatik zemëruan tifozët, siç ndodh shpesh në rastet që mund të sqarohen vetëm falë teknologjisë: francezi ndodhej përtej vijës së mbrojtësve të Barcelonës me gjysmë këpuce, një pozicion i papërceptueshëm për syrin e arbitrit që fillimisht e kishte pranuar avantazhin e Real Madrid.
Gjysma e një fundi këpuce mjafton për ta quajtur pozicion jashtë loje, pavarësisht polemikave të tifozëve që edhe një herë kanë rihapur diskutimin mbi rregullin e pozicionit jashtë loje. Prej vitesh tashmë Arsène Wenger, ish-trajneri i Arsenal dhe sot përgjegjës për zhvillimin global të futbollit në FIFA, dëshiron të fusë konceptin e “dritës” (pra që lojtari të jetë i vlefshëm nëse ndonjë pjesë e trupit me të cilën mund të shënohet është në vijë me mbrojtësin), që do të eliminonte këto situata, por drejtuesit e futbollit botëror nuk kanë hapur kurrë rrugë për këtë mundësi.
Mbappe's offside. pic.twitter.com/8BSlmQw9BY
— BarçaTimes (@BarcaTimes) October 26, 2025
Pozicioni jashtë loje i Mbappé është milimetrik dhe mund të zbulohet vetëm me ndihmën e teknologjisë, por megjithatë mbetet një vendim i saktë sipas rregullave aktuale, të cilat vazhdojnë të shkaktojnë debate. Edhe në Spanjë, mendimet e ish-arbitrave mbështesin plotësisht zgjedhjen e Soto Grado për të anuluar golin, pasi vendimi erdhi pas verifikimit të sistemit të ri, që është tepër i saktë dhe nuk mund të gabojë.