POSTIMI/ Trump jep detaje mbi negociatat për luftën dhe i bën kërcënimin final Iranit

Në platformën e tij Truth Social, presidenti amerikan Donald Trump u shpreh se SHBA-të po bisedonin me një “regjim të ri dhe më të arsyeshëm” dhe se negociatat për t’i dhënë fund luftës në Iran kishin bërë “përparim të madh”.
Ai sugjeroi se një marrëveshje “ndoshta” do të arrihej së shpejti.
Duhet theksuar se Trump nuk zbuloi se kush mund ta përbënte këtë “regjim të ri” dhe ekspertët pajtohen gjerësisht se udhëheqja ekzistuese e Iranit mbetet në pushtet, pavarësisht vrasjes së udhëheqësit suprem, Ali Khamenei, më 28 shkurt. Ai u zëvendësua nga djali i tij, Mojtaba Khamenei.
Trump përsërit kërcënimin për bombardimin e termocentraleve.
Pavarësisht deklaratave të tij për përparim, Trump përsëriti kërcënimet se “nëse për ndonjë arsye nuk arrihet një marrëveshje së shpejti”, SHBA-të do të sulmojnë termocentralet e Iranit.
Trump tha se SHBA-të do ta përfundonin luftën e tyre duke “shkatërruar plotësisht” të gjitha termocentralet e Iranit, puset e naftës dhe ishullin Kharg, nëse Teherani nuk do ta rihapte Ngushticën e Hormuzit.
Postimi:
“Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në diskutime serioze me NJË REGJIM TË RI DHE MË TË ARSYESHËM për t’i dhënë fund Operacioneve tona Ushtarake në Iran. Është bërë përparim i madh, por nëse për ndonjë arsye nuk arrihet një marrëveshje së shpejti, gjë që ndoshta do të arrihet, dhe nëse Ngushtica e Hormuzit nuk është menjëherë “e Hapur për Biznes”, ne do ta përfundojmë “qëndrimin” tonë të këndshëm në Iran duke hedhur në erë dhe duke shkatërrur plotësisht të gjitha Centralet e tyre të Gjenerimit të Energjisë Elektrike, Puset e Naftës dhe Ishullin Kharg (dhe ndoshta të gjitha impiantet e desalinizimit!), të cilat qëllimisht nuk i kemi “prekur” ende. Kjo do të jetë në shenjë hakmarrjeje për shumë ushtarë tanë dhe të tjerë që Irani ka masakruar dhe vrarë gjatë “Mbretërimit të Terrorit” 47-vjeçar të Regjimit të Vjetër. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje. Presidenti DONALD J. TRUMP” – shkroi Presidenti në Truth Social.